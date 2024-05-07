انت الأن تتابع خبر عاجل... انخفاض سعر النفط اليوم بعد هذا الحدث غير المتوقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بداية من العام الجاري ٢٠٢٤ شهدت أسعار النفط في المملكة ارتفاعا نسبياً بالربع الأول لعام ٢٠٢٤ وذلك وفقا للعرض والطلب عليه الأمر أدى إلى ارتفاع الأسعار للعقود الآجلة للنفط ووصولها لاعلى المستويات، ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان وهو انخفاض سعر النفط اليوم، ولكن ما هي تفاصيل هذا الخبر! تابعونا.

انخفاض سعر النفط اليوم

وفقا لما تم الإعلان عنه من أنباء عاجلة بشأن انخفاض سعر النفط اليوم فقد جاءت تفاصيل الخبر وفقا لهذا النحو:

انخفض خام برنت نحو 71 سنت والتي تعادل نحو 0,85٪ وقد قدر سعر البرميل ما يعادل 82,96 دولار.

شهد West Texas Intermediate WTI أو ما يعرف بخام غرب تكساس انخفاضا بنحو 84 سنت والتي تعادل نحو 1,86٪ من قيمته الإجمالية ليصل سعر البرميل نحو 78,11 دولار.

خوف المستثمرين بعد انخفاض أسعار النفط

قد أدى انخفاض سعر النفط اليوم لقلق واضح سيطر على عدد كبير من المستثمرين حيث قد يؤثر هذا الأمر بشكل سلبي على الاقتصاد الأمريكي وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لتثبيت سعر الفائدة في أمريكا من قبل البنك المركزي الأمريكي.

خلال هذا الأسبوع تشير الرسوم البيانية الخاصة بالاقتصاد العالمي لانخفاض برنت لأكثر من 7 بالمائة من قيمته الإجمالية بالإضافة للتراجع الواضح بخام غرب تكساس بنسبة وصلت لنحو 6,68 بالمائة.

ووفقا للبيانات التي تم إظهارها يوم الجمعة الماضية أن معدل النمو بالوظائف بدولة أمريكا شهد تباطؤ ملحوظ وهذا على عكس التوقعات بالإضافة للانخفاض الملحوظ بالاجور السنوية، الأمر قد دفع بالمتعاملين لزيادة رهانهم على تنفيذ البنك المركزي الأمريكي خطة خفض أسعار الفائدة بهذا العام.

ما هي توقعات النفط؟

شهدت أسعار النفط انخفاض ملحوظ بداية من هذا الأسبوع بعد قرار تثبيت الفائدة الذي تم الإعلان عنه بواسطة البنك المركزي الأمريكي.

كم سعر برميل النفط حاليا؟

انخفض خام برنت نحو 71 سنت والتي تعادل نحو 0,85٪ وقد قدر سعر البرميل ما يعادل 82,96 دولار.

كم من لتر في برميل النفط؟