انت الأن تتابع خبر أمام آلاف المتفرجين ... مهاجم منشتر يونايتد البرازيلي أنتوني يضرب مدربه إيريك تين هاغ ... وهذا ما حصل له بالضبط ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير إعلامية، عن تورط البرازيلي أنتوني لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إهانة مدربه إيريك تين هاغ، ما جعله يواجه خطر الإيقاف عن اللعب مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واندلعت مشاكل مانشستر يونايتد هذا الموسم مرة أخرى بعد هزيمته 4-صفر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، فيما نشرت شبكة “غلوب سبورت” البرازيلية تقريرًا قالت فيه، إن أنتوني يواجه شبح عقوبة الإيقاف عن المشاركة مع مانشستر يونايتد بسبب السخرية من مدربه إريك تين هاغ.

وذكرت الشبكة إن أنتوني أطلق وصفًا على مدربه إيريك تين هاغ بأنه: “رأس البيضة الأصلع”، مضيفة: “هذا اللقب أطلقه أنتوني، خلال المحادثة الجماعية الخاصة بفريق مانشستر يونايتد على برنامج واتساب”.

واستطردت: “التقط أحد لاعبي مانشستر يونايتد، صورة للمحادثة، وأرسلها للهولندي إريك تين هاج المدير الفني للفريق، ومن المقرر أن يواجه المدرب الهولندي، لاعب الفريق البرازيلي، من أجل التحدث معه بشأن الواقعة”، ولم تكشف الشبكة اسم اللاعب المتورط في الوشاية بزميله.