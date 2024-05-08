انت الأن تتابع خبر "أمام الناس فنان وفي الخفاء تاجر مخدرات كبير"... السلطات المصرية تزلزل الوسط الفني المصري وتكشف حقيقة هذا الفنان الشهير ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ألقت قوات الأمن المصرية القبض على مؤدي المهرجانات الشعبية مجدي شطة، بعد أن عثر على مخدرات بحوزته.

وأكدت الشرطة أنه عثر على مخدر “الآيس” معه، أثناؤ القبض عليه بمنطقة المرج، ليتم إحالته لقسم الشرطة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وأشارت وسائل إعلام مصرية ان التحقيق مع شطة لازال مستمرًا، وذلك بعد القبض عليه والعثوى على مخدرات وسلاح بحوزته.