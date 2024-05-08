انت الأن تتابع خبر نسرين طافش تتجاوز حدود الجرأة بمراحل وتطلب من المتابعين هذا الطلب الجريئ على منصة تيك توك ...وما حصل أثناء البث جعل الفيديو ترند...اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة نسرين طافش الجدل بعد ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التيك توك.وقالت نسرين طافش للداعمين وهي في البث المباشر على التيك توك “ما راح اقولكم على أخبار فنية وكواليس جديدة غير لما يوصل الأسد”.ويذكر أن نسرين طافش تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد “بنقدر ظروفك” بدور العرض السينمائي يوم 22 مايو الحالي.