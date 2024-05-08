انت الأن تتابع خبر شركة سعودية عملاقة تسحب استثمارات بمليارات الريالات من الصين لهذا السبب الصادم !...,ومديرها يكشف عن ضغوط كارثية من هذه الدولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة "آلات" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والعاملة في مجال أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إنها ستسحب استثماراتها من الصين إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك.

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس الشركة،

المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة بنحو 100 مليار دولار، قوله: "حتى الآن كانت الطلبات هي إبقاء سلاسل التصنيع والتوريد منفصلة تماما (بين المكون الصيني والأميركي)، لكن إذا أصبحت الشراكات مع الصين مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة، فسنسحب استثماراتنا".

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