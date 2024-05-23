انت الأن تتابع خبر الإمارات على وشك الاختفاء! عاصفة وحشية تقترب وتُهدد حياة المواطنين والوافدين!..تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضربت عاصفة قوية محملة بأمطار غزيرة ورياح شديدة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطيل الأعمال والخدمات في العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس.

وتسببت كثافة الأمطار التي ازدادت حتى بدا النهار كالليل في غرق الشوارع وإجبار العديد من الشركات على العمل عن بعد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار تكوّن السحب الركامية التي تغطي المناطق الساحلية وتتحرك نحو المناطق الشرقية والشمالية، مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة وعواصف رعدية وبرق، مع احتمال لهطول البرد.

وشدد المركز على أهمية الحذر أثناء القيادة تحت الأمطار، وتجنب الأماكن المعرضة لتجمع المياه.

من جانبها، صرحت شركة "فلاي دبي" بأن الظروف الجوية قد أثرت بشكل مباشر على جدول رحلاتها في مطار دبي الدولي، مما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتأخير أخرى.

ونصحت الشركة المسافرين بضرورة مراجعة الحالة الأخيرة لرحلاتهم والحضور مبكراً إلى المطار؛ كما أوصت بإنجاز إجراءات السفر إلكترونياً والوصول قبل أربع ساعات على الأقل من موعد الرحلة.

وتُعد هذه العاصفة مثالاً واضحاً على التحديات المتزايدة التي تواجهها المنطقة بسبب التغيرات الحادة في الطقس، مما يتطلب استعدادات مكثفة وفعالة من جميع الأطراف المعنية للتعامل مع مثل هذه الظروف بأعلى درجات الكفاءة.