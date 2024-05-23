برواتب مغرية للغاية ... شركة الفطيم في الإمارات تسعد قلوب الشباب العربي بوظائف الأحلام ... قدموا الآن وغيروا من واقعكم!

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رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة ماجد الفطيم في الإمارات عن فتح باب التقديم لشغل عدة وظائف برواتب تصل إلى 18 ألف درهم، حيث دعت الراغبين في الانضمام لفريق عملها إلى سرعة التقديم لاقتناص هذه الفرصة. وفقًا للمعلومات المقدمة فإن الشركة تطلب متقدمين حاصلين على مؤهلات عليا، ويتعين على المتقدمين إرفاق سيرهم الذاتية وأوراقهم المطلوبة والتواصل المباشر عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.

للتقديم

يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة ماجد الفطيم وتقديم السيرة الذاتية مع بياناتهم الشخصية والمهنية. بعد استيفاء هذه الشروط، سيتم تحديد موعد المقابلة الشخصية للمرشحين المقبولين.

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