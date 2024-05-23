انت الأن تتابع خبر أصوات غامضة تُرعب طالبات جامعة نزوى وتُثير الشكوك حول وجود كائنات خارقة!... اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الرعب والقلق بين طالبات جامعة نزوى في مسقط، وذلك بعد رصد أصوات غريبة تخرج من مبنى سكن الطالبات ليلاً.

وبحسب الفيديو، فإن الأصوات الغريبة تشمل صراخاً وترديداً لكلمات غير مفهومة، مما أثار قلق الطالبات ودفعهن إلى طلب المساعدة.

وعلى الفور، اتخذت إدارة الجامعة والشرطة إجراءات للتحقيق في مصدر هذه الأصوات الغامضة، حيث تم إرسال فرق من المختصين إلى موقع سكن الطالبات للكشف عن مصدر هذه الأصوات.