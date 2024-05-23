انت الأن تتابع خبر نجمة الملاكمة السعودية هتان السيف عبد الله القحطاني أرضا بضربة قاضية ... خطوبة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة مفاجئة، أعلنت الملاكمة السعودية المميزة هتان السيف خطوبتها على البطل عبدالله القحطاني، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شاركت السيف متابعيها على انستغرام بمجموعة من الصور التي جمعتها مع خطيبها، والتي ظهر فيها الثنائي وهما يحتفلان بهذه المناسبة السعيدة من خلال بعض الحركات الاستعراضية التي تُظهر مهارتهما في رياضة الملاكمة.

وعبرت السيف عن سعادتها بخطبتها من القحطاني، وقالت: "تمت خطبتي على من اختاره الله لي، وعلى من اختاره قلبي، البطل عبدالله القحطاني، الله يجعلها بداية الخير والتوفيق".

ويُشار إلى أن هتان السيف تُعد أول فتاة سعودية تشارك في دوري الفنون القتالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "PFL"، لتصبح بذلك رائدةً لرياضة فنون القتال المختلطة في المملكة العربية السعودية.