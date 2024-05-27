اخبار الخليج

مالا يخطر على بال ..سعودية تزوجت رجل تركها عند والدها دون نفقة..وبعدما أقام أبيها دعوى ضد الزوج كانت المفاجأة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي - روى المحامي أحمد الجهيمي، قصة رجل تزوج امرأة وتركها عند والدها لمدة عامين دون الإنفاق عليها، وعندما رفع أبيها دعوى ضده كانت المفاجأة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيت مستقل

وقال الجهيمي، خلال مقطع فيديو: رجل تزوج امرأة واتفق مع والدها على مهر قدره 25 ألف ريال؛ على أن يسكنها في بيت مستقل ويكون المقدم 10 آلاف ريال والمؤخر 15 ألف ريال.

 

منزل الوالد

وأشار: عندما تزوجها دفع فقط 10 آلاف ريال وتبقى 15 ألف ريال لم يدفعها وتركها في منزل والدها ولم ينفق عليها وتولى أبيها النفقة عليها لمدة عامين.

 

بيت الزوجية

وأوضح: عندما أقام الأب دعوى ضد زوج ابنته ليطالبه بباقي المهر وقدره 15ألف ريال، ويطالبه بتأسيس بيت الزوجية وأن يأخذها لهذا البيت وبدفع النفقة لمدة عامين.

 

 

ذمة مالية

وتابع: رفض القاضي الدعوى لأنه رفعها بدون توكيل من ابنته وأمر بإخلاء سبيل الزوج لأنه لا صفة للأب في هذه الدعوى لأن الابنة ذمة مالية مستقلة عن أبيها.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا