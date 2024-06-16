منافسة تويوتا لاندكروزر برادو.. سانج يونج توريس 2024 أرخص سيارة كروس أوفر صينية في السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - هناك عدد من الأشخاص يرغبون بمعرفة اقوى السيارات الصينية السيارات الموجودة في السوق السعودي حيث يوجد سيارة سانج يونج توريس 2024 التي لديها عدد من المواصفات الخارجية والداخلية

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لهذاا السبب سوف نعرض لكم من خلال هذه المقال كافة مواصفات هذه السيارة ومواصفات أداءها وسعر هذه السيارة لدى الوكيل المصري.

مواصفات سيارة سانج يونج توريس 2024

سعة المحرك تبلغ سعة محرك هذه السيارة حوالي 1500 سي سي قوة المحرك يعمل محرك هذه السيارة بقوة تصل إلى 163/5000 عزم الدوران يأتي بعزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر عدد الاسطوانات يأتي بعدد 4 اسطوانات سعة خزان الوقود تصل سعة خزان الوقود إلى 47 لتر معدل استهلاك الوقود يتم استهلاك الوقود بمعدل 7.5 لتر/ 100 كم نظام الدفع نظام الدفع الأمامي

تتميز هذه السيارة بأنها تمتلك تصميم خارجي جذاب وملفت لأنظار المشاهدين، ونجد من الأمام مصابيح من النوع LED بالإضافة إلى حساسات مصابيح أمامية، ونجد من الجانب مرايا كهربائية وزجاج معتم وإشارات انعطاف بالمرايات ونجد رف السقف و جنوط مقاس 17 بوصة، ومن الخلف نجد تصميم عصري أيضا ونجد مصابيح خلفية من النوع LED و أضواء نهارية لتحسين رؤية السائق وتتميز هذه السيارة بأن إضاءتها أوتوماتيكية.

تمتلك السيارة من الداخل مقصورة مكونة من 5 مقاعد وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى تكييف ثنائي المنطق ويوجد فتحات خلفية من التكييف للركاب في الخلف بالإضافة إلى مرايا داخلية تعمل على التعتيم الذاتي، أما عن التقنيات فنجد شاشة عرض مقاس 9 بوصة تدعم نظام آبل كاربلاي وأندرويد، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية، وتأتي أيضاً بنظام صوتي مكون من 6 سماعات ومدخل Type-C وبلوتوث، ويمكنك أن تتحكم في الراديو عن طريق عجلة القيادة.

تأتي السيارة بعدد 2 من الوسائد الهوائية نظام فرامل مانعة للانزلاق وتوزيع الكتروني لقوى الفرامل فرامل يدوية كهربائية نظام الثبات الإلكتروني للسيارة نظام مخصص ضد السرقة لحماية السيارة ومانع سرقة العجلات أيضاً.

تتوفر سيارة سانج يونج توريس 2024 في السعودية عند الوكيل شركة عبدالله صالح البازعي للسيارات بسعر يبدأ من 118,335 ريال شامل الضريبة