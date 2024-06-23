نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم دولي يهاجم بيريرا: وجوده إهدار للمال العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق أن الأحداث الحالية محزنة وحال الكرة أصبحت في جزر منعزلة والكل لوحده والجمهور من يدفع الثمن ولا نعرف هل ستلعب المباراة أم لا

تصريحات الحكم الدولي سمير عثمان

وأضاف عثمان في تصريحات تلفزيونية: الحكام لاتتبع رابطة الأندية وتتبع اتحاد الكرة مؤكدا أن الأخطاء هذا الموسم أصبحت زيادة عن الحد عن كل موسم.

وواصل تصريحاته، أننا لا نمتلك ثقافة الاعتذار مثلما حدث في الدوري الانجليزي مؤكدا أن المباراة الأخيرة للزمالك امام المصري ضربة الجزاء لم تدخل المرمي، ولكنها كان يجب أن تعاد.

وكشف عثمان، أن وجود رئيس لجنة الحكام الأجنبي إهدار للمال العام ومافعله بوضع البنا والغندور بأن يحكموا دورة الترقي عقب أزمة مباراة المصري كان ضغط عليهم.

وأختتم تصريحاته، بأن قرار بيريرا البرتغالي بأنه يرغب في حكام مصريين لإدارة اللقاء يؤكد أنه يعيش في جزيرة منعزلة تماما لإنه يريد الضغط علي الحكام المصريين.