أول دولة في العالم تمنع الإيرانيين من التصويت في الانتخابات الرئاسية!

الرياض - محمد الاطلسي - انطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في وقت سابق من يوم الجمعة 28 يونيو 2024 في داخل البلاد بالإضافة إلى دول العالم الأخرى، عدا دولة واحدة منعت الإيرانيين على أراضيها من التصويت.

كندا تحظر إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، أن الدولة الوحيدة التي أضرت بالديمقراطية الإيرانية هي كندا، التي منعت علناً مشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين فی الانتخابات الرئاسية الـ 14، بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وتطلع باقري في تصريح له من مقر لجنة الانتخابات المعنية بالرعايا الايرانيين في الخارج، إلى تحقيق المشاركة القصوى من قبل الرعايا الايرانيين في الخارج، معربا عن أسفه من الإجراءات الكندية مشيرا إلى أنها منعت مئات الآلاف من الإيرانيين، من المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تصويت الحجاج الإيرانيين في السعودية

ووافقت السعودية على إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية على أراضيها، ووضعت صناديق الاقتراع الخاصة في بعض الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الايرانيين، في مكة المكرمة والمدينة، بحسب ما أوردته وكالة مهر المحلية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية علي باقري، أجريا مباحثات هاتفياً حول موضوع الانتخابات.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية الموافقة على تنظيم عملية الاقتراع في الانتخابات الإيرانية على أرضيها وذلك في بعض الفنادق التي يقيم فيها الحجاج الإيرانيين.

وكان القنصل العام الإيراني في جدة قد أبلغ في وقت سابق أن الإيرانيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية يمكنهم أيضًا المشاركة في الانتخابات الرئاسية من خلال زيارة السفارة والقنصلية الإيرانية في جدة والرياض.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 صباح اليوم الجمعة، بالتزامن في داخل البلاد و 138 بعثة دبلوماسية في خارج البلاد.

ويتنافس على منصب الرئاسة 4 مرشحين قرروا ان يكملوا السباق الانتخابي هم، محمد باقر قاليباف، سعيد جليلي، مصطفى بورمحمدي ومسعود بزشكيان، بعد انسحاب مرشحين هما علي رضا زاكاني و امير حسين قاضي زادة هاشمي.

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.