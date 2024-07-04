من وسط مسقط المبعوث الأممي يفجر مفاجأة ستسعد اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي - اصدر مبعوث امين عام الامم المتحدة، الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، اعلانا سارا ومبهجا لجميع اليمنيين، اكد تحقيق المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط، نتائج ايجابية وهامة، في يومها الثالث، متوقعا اعلان اتفاق سار خلال الساعات المقبلة.

وقال غرونبيرغ في بيان مقتضب نشره مكتبه الاربعاء (3 يوليو) على حسابه الرسمي بمنصة إكس (توتير سابقا): "جولة المفاوضات الجارية والتي انطلقت في سلطنة عمان بشأن ملف المحتجزين على خلفية النزاع تجري في أجواء إيجابية وبناءة حتى الآن".

مضيفا: "وقد توصلت الأطراف لتفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع بينهم محمد القحطان". في اشارة إلى عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح السياسي، محمد محمد قحطان، المختطف منذ 9 سنوات لدى جماعة الحوثي.

وتابع المبعوث الاممي، هانس غرونبيرغ، قائلا: "يشدد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على أهمية استكمال التفاوض حول هذا التفاهم بروح من المسؤولية لتحقيق نتائج ملموسة على طريق الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب مبدأ "الكل مقابل الكل".

مختتما بيانه المقتضب عن سير اعمال جولة المفاوضات المتواصلة في العاصمة العُمانية مسقط، بدعم مباشر من المملكة العربية السعودية: "وتأتي جولة المفاوضات الحالية كجزء من الجهود الأممية المستمرة في دعم الأطراف لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم".

يتزامن هذا الاعلان، مع كشف مقطع فيديو، ولأول مرة، مصير عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، السياسي البارز، محمد قحطان، ودحض انباء وشائعات مقتله جراء غارة لطيران التحالف بقيادة السعودية والامارات في العام 2016م".

وزف مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، الى جميع اليمنيين في الداخل والخارج، بلا استثناء، اعلانا هاما وسارا، يبشرهم بانفراج كرب الحرب المتواصلة للسنة التاسعة على التوالي، ومعالجة تداعياتها الكارثية وفي مقدمها استئناف صرف رواتب الموظفين وتصدير النفط والغاز وفتح الطرق والمطارات، واطلاق جميع الاسرى.