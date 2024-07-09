تفاصيل المقترح الأمريكي الذي وافقت عليه حماس لوقف إطلاق النار في غزة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر في حركة حماس، السبت، إن الحركة قبلت مقترحا أميركيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة في قطاع غزة، بما في ذلك الجنود والرجال، خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.

وقف دائم لإطلاق النار

وقال المصدر، لرويترز إن الحركة وافقت على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

وذكر مسؤول فلسطيني مقرب من جهود الوساطة الدولية أن المقترح قد يؤدي إلى اتفاق إطاري إذا وافقت عليه إسرائيل وسينهي الحرب الدائرة منذ 9 أشهر بين إسرائيل وحماس في غزة.

انسحاب القوات الإسرائيلية

وذكر المصدر في حماس أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتتلخص الخطوات في الآتي: بدء محادثات الإفراج عن المحتجزين خلال أسبوعين بعد المرحلة الأولى، موافقة حماس على التخلي عن مطلب التزام إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، ستسمح الحركة بتحقيق التزام إسرائيلي بوقف إطلاق النار دائم خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع.

بعدها يؤدي المقترح لاتفاق إطاري إذا وافقت إسرائيل ينهي الحرب، ويضمن الوسطاء اتفاق وقف النار المؤقت، وتوصيل المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية.