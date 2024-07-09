مالقصة ؟.. ضيف غير متوقع" في الحمام يثير الرعب في السعودية (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو لحظة عثور شاب على قرد داخل حمام منزله في عنيزة.
وأظهر الفيديو الشاب بعدما تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديداً فوق سخان المياه، حيث قال :"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".
وأضاف الشاب :"عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بالطايف".
????اتفرج: شاب يتفاجأ بـ "حيوان " لم يتوقعه مختبئ داخل حمام منزله بـ #عنيزة #مساء_الخير #العام_الهجري_الجديد #السعودية #مصر #القاهرة #الهلال #النصر #الاهلي #الاتحاد #الرياض pic.twitter.com/um5PX00Czk— م. صالح الخراشي (@saleh1u1)
🏮شاهد: شاب يتفاجأ بـ "حيوان " لم يتوقعه مختبئ داخل حمام منزله بـ #عنيزة #مساء_الخير #العام_الهجري_الجديد #السعودية #مصر #القاهرة #الهلال #النصر #الاهلي #الاتحاد #الرياض pic.twitter.com/um5PX00Czk— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) July 7, 2024