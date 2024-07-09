مالقصة ؟.. ضيف غير متوقع" في الحمام يثير الرعب في السعودية (اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو لحظة عثور شاب على قرد داخل حمام منزله في عنيزة.

وأظهر الفيديو الشاب بعدما تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديداً فوق سخان المياه، حيث قال :"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".

وأضاف الشاب :"عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بالطايف".