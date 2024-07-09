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مالقصة ؟.. ضيف غير متوقع" في الحمام يثير الرعب في السعودية (اتفرج)

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الرياض - محمد الاطلسي - وثق مقطع فيديو لحظة عثور شاب على قرد داخل حمام منزله في عنيزة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأظهر الفيديو الشاب بعدما تفاجأ بوجود القرد داخل الحمام، وتحديداً فوق سخان المياه، حيث قال :"بسم الله، وش تبي، هذا جني؟".

 

وأضاف الشاب :"عادي تلقى قط، أو كلب، إنما قرد، ترى أنا بعنيزة مو بالطايف".

 

 

????اتفرج: شاب يتفاجأ بـ "حيوان " لم يتوقعه مختبئ داخل حمام منزله بـ #عنيزة #مساء_الخير #العام_الهجري_الجديد #السعودية #مصر #القاهرة #الهلال #النصر #الاهلي #الاتحاد #الرياض pic.twitter.com/um5PX00Czk— م. صالح الخراشي (@saleh1u1) 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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