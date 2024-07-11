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نهاية صادمة لمقيم ارتكب هذه الشيء الوقح في مكة المكرمة دون ذرة خجل

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الرياض - محمد الاطلسي - تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية من ضبط مقيم لمخالفته نظام البيئة، حيث قام بإلقاء مياة غير معالجة في وسط بيئي بمنطقة مكة المكرمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأعلن حساب “سناب الداخلية” أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت مقيم من الجنسية الهندية أثناء إلقاءه مياة غير معالجة في وسط بيئي بمنطقة مكة المكرمة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

 

ومن المتوقع ان يواجه المقيم الهندي عقوبة قاسية، حيث أن عقوبة مخالفة القاء مياة الصرف الصحي أو أي مكونات سائلة غير معالجة في أي وسط بيئي غرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات.

 

 

لمشاهدة الفيديو 

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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