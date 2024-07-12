شروط جديدة للحصول على الجنسية السعودية 2024 وكيفية التقديم

الرياض - محمد الاطلسي - رابط التقديم للحصول على الجنسية السعودية 2024، تسعى الحكومة السعودية على تقديم عدد من الخدمات الالكترونية تيسيراً لعدد كبير من المواطنين ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم للحصول على الجنسية السعودية، إلا أن المملكة السعودية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية والتي سوف نتعرف على خطوات الحصول عليها والشروط اللازمة من خلال السطور التالية

رابط التقديم للحصول على الجنسية السعودية 2024 حيث يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية التقديم للحصول على الجنسية السعودية من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. قم بإنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب. اختر خدمة الأفراد اختر الخدمات الالكترونية. اختيار خدمات الأحوال المدنية. ثم قم بتحديد خدمة التجنيس أو اضغط على الحصول على الجنسية السعودية. سوف يتم توجيهك إلى صفحة جديدة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك. ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم اضغط على ارسال الطلب. ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية

وأعلنت الحكومة السعودية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية السعودية والتي جاءت كالآتي:

أن يكون المتقدم لديه مؤهل دراسي مناسب. وأن يكون المتقدم لديه جواز سفر ساري. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك. ألا يكون المتقدم قد سبق أن تم اتهامه في قضايا مخلة بالشرف . ألا تقل فترة إقامة المتقدم عن 10 سنوات قبل التقديم .