مالقصة ؟..السعودية ترحل أكثر من 60 ألف مقيم من هذه الجنسيات

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السلطات السعودية عن نتائج جديدة لحملات ميدانية مشتركة تهدف لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

السعودية تبدء من اليوم ترحيل أكثر من 60 ألف مقيم

أسفرت هذه الحملات عن ضبط 62,158 مخالف، يتنوعون بين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

يتم حاليًا إخضاع هؤلاء المخالفين لإجراءات تنفيذ الأنظمة، بما في ذلك المحالون لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، والمحالون لاستكمال حجوزات سفرهم، والمرحّلون.

تفاصيل الحملة

في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة من 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م إلى 27/12/1445هـ الموافق 03/07/2024م، تم ضبط ما يلي:

16,565 مخالف:

9,969 مخالف لنظام

4,676 مخالف لنظام أمن الحدود.

1,920 مخالف لنظام العمل.

كما تم ضبط:

1,244 شخصًا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم:

37% يمنيين.

60% إثيوبيين.

3% من جنسيات أخرى.

63 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

المتورطون في نقل وإيواء المخالفين

تم ضبط 3 أشخاص تورطوا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.