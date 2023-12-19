ايه اللي ممكن يحصل لو بدأتي الاستحمام في البانيو بشكل منتظم

اجسامنا بتتكون من 60% من الماية ، وطبيعي ان تقضية وقت في البانيو ليه فوايد صحية ، على الرغم ان ممكن مايكونش عندك وقت او الرغبة انك تخليها عادة منتظمة ، الا ان الحمام ده ليه فوايد عقلية وجسدية ، وبينصح بشدة انك تخصصي وقت للاستحمام في البانيو من 2 – 3 مرات في الاسبوع ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد الاستحمام في البانيو ، اللي ممكن يحسن صحتك بشكل عام.
فوايد الاستحمام في البانيو:
1- هيساعدك على التنفس بشكل اسهل:
تقضية وقت في البانيو ليه تأثير ايجابي على الرئتين وكمية الاكسجين اللي بيستقبلها جسمك ، ولو الماية دافية ومريحة كمان هيكون افضل ، وده بيرجع للضغط اللي بتحطها الماية الدافية على صدرك ، البخار بيساعد على تنضيف الممرات والجيوب الانفية ، ونتيجة لده التنفس بيكون اسهل.
2- هيخليكي اصغر سنا:
ممكن تفكري ان بشرتك جافة لانها مش بتحتوي على كمية كافية من الزيت ، ولكن بشرتك دايما بتدور على طرق للاحتفاظ بالماية ، خصوصا خلال الشهور الباردة ، وللسبب ده الاستحمام في البانيو بيساعد بشرتك على امتصاص الرطوبة.
والاستحمام في البانيو مش بس بيساعد على علاج جفاف الجلد ، لكن كمان ليه خصائص مضادة للشيخوخة ، زي تحسين مرونة الجلد وتنعيمه, تقليل فرص ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوش.
3- ممكن يساعد في علاج الاكتئاب:
على الرغم ان دلوقتي فيه طرق كتير لعلاج الاكتئاب ، الا انه العلاجات الطبية ليها آثار جانبية ، وللسبب ده الافضل تجربة طريقة بديلة وطبيعية ، والحقيقة انك هتبدأي تحسي بتحسن بعد ما تاخدي 5 حمامات دافية بس.
4- هيساعدك على النوم بشكل افضل:
لو اخدتي حمام قبل ساعة او ساعتين من النوم ، ده هيساعدك في تحسين نومك ، خصوصا للاشخاص اللي بيعانوا من الارق وكبار السن ، اخد حمام سخن هيساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر ، خصوصا لو الايام اللي بتعاني فيها من الارق بيكون بسبب القلق ، الحمام مفيد كمان لعضلاتك لتخفيف اي انسجة متصلبة ، والدراسات كمان اثبتت ان سماع الموسيقى اثناء الاستحمام ممكن انه يبطء عملية التنفس ويقلل من ضغط الدم.
5- هيساعد في تخفيف آلام العضلات:
ممكن كتير يفكروا ان الطريقة الوحيدة لتخفيف آلام العضلات هي الحمام الجليدي ، ولكن اخد حمام دافي ممكن يكون مفيد كمان ، تعريض جسمك للحرارة اثناء الم عضلاتك يعتبر طريقة فعالة للاسترخاء ، كمان اضافة شوية من املاح الابسوم للحمام هتأدي لتحسين عملية تخفيف الالم.
وفي حين ان الحمامات الدافية ممكن تحسن التعافي بعد التمرين ، ولكن ما تستبدليهاش تمارين التمدد والتبريد بالحمام الدافي ، ولكن ممكن تضيفيه كدعم اضافي.
6- هيساعدك على تصفية ذهنك:
عشان تصفي ذهنك من الافكار والمشاكل والضغوطات ، الحمام الدافي هيساعدك على ده ، وممكن كمان يساعدك في حل المشاكل دي ، لانه هيخليكي تفكري بذهن صافي والوصول لحلول.
ازاي تعملي ده:
– خلي الحمام اضاءته خفيفة وناعمة.
– غمضي عينك وخدي نفس عميق.
– تجاهلي الافكار السلبية.
– اقعدي في البانيو لمدة 20 دقيقة او اكتر.
ليه الافضل تاخدي الشاور بالليل؟
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ايه اللي ممكن يحصل لو بدأتي الاستحمام في البانيو بشكل منتظم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.