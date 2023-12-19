ايه اللي ممكن يحصل لو بدأتي الاستحمام في البانيو بشكل منتظم

اجسامنا بتتكون من 60% من الماية ، وطبيعي ان تقضية وقت في البانيو ليه فوايد صحية ، على الرغم ان ممكن مايكونش عندك وقت او الرغبة انك تخليها عادة منتظمة ، الا ان الحمام ده ليه فوايد عقلية وجسدية ، وبينصح بشدة انك تخصصي وقت للاستحمام في البانيو من 2 – 3 مرات في الاسبوع ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على فوايد الاستحمام في البانيو ، اللي ممكن يحسن صحتك بشكل عام.

فوايد الاستحمام في البانيو:

1- هيساعدك على التنفس بشكل اسهل:

تقضية وقت في البانيو ليه تأثير ايجابي على الرئتين وكمية الاكسجين اللي بيستقبلها جسمك ، ولو الماية دافية ومريحة كمان هيكون افضل ، وده بيرجع للضغط اللي بتحطها الماية الدافية على صدرك ، البخار بيساعد على تنضيف الممرات والجيوب الانفية ، ونتيجة لده التنفس بيكون اسهل.

2- هيخليكي اصغر سنا:

ممكن تفكري ان بشرتك جافة لانها مش بتحتوي على كمية كافية من الزيت ، ولكن بشرتك دايما بتدور على طرق للاحتفاظ بالماية ، خصوصا خلال الشهور الباردة ، وللسبب ده الاستحمام في البانيو بيساعد بشرتك على امتصاص الرطوبة.

والاستحمام في البانيو مش بس بيساعد على علاج جفاف الجلد ، لكن كمان ليه خصائص مضادة للشيخوخة ، زي تحسين مرونة الجلد وتنعيمه, تقليل فرص ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوش.

3- ممكن يساعد في علاج الاكتئاب:

على الرغم ان دلوقتي فيه طرق كتير لعلاج الاكتئاب ، الا انه العلاجات الطبية ليها آثار جانبية ، وللسبب ده الافضل تجربة طريقة بديلة وطبيعية ، والحقيقة انك هتبدأي تحسي بتحسن بعد ما تاخدي 5 حمامات دافية بس.

4- هيساعدك على النوم بشكل افضل:

لو اخدتي حمام قبل ساعة او ساعتين من النوم ، ده هيساعدك في تحسين نومك ، خصوصا للاشخاص اللي بيعانوا من الارق وكبار السن ، اخد حمام سخن هيساعدك على الاسترخاء والتخلص من التوتر ، خصوصا لو الايام اللي بتعاني فيها من الارق بيكون بسبب القلق ، الحمام مفيد كمان لعضلاتك لتخفيف اي انسجة متصلبة ، والدراسات كمان اثبتت ان سماع الموسيقى اثناء الاستحمام ممكن انه يبطء عملية التنفس ويقلل من ضغط الدم.

5- هيساعد في تخفيف آلام العضلات:

ممكن كتير يفكروا ان الطريقة الوحيدة لتخفيف آلام العضلات هي الحمام الجليدي ، ولكن اخد حمام دافي ممكن يكون مفيد كمان ، تعريض جسمك للحرارة اثناء الم عضلاتك يعتبر طريقة فعالة للاسترخاء ، كمان اضافة شوية من املاح الابسوم للحمام هتأدي لتحسين عملية تخفيف الالم.

وفي حين ان الحمامات الدافية ممكن تحسن التعافي بعد التمرين ، ولكن ما تستبدليهاش تمارين التمدد والتبريد بالحمام الدافي ، ولكن ممكن تضيفيه كدعم اضافي.

6- هيساعدك على تصفية ذهنك:

عشان تصفي ذهنك من الافكار والمشاكل والضغوطات ، الحمام الدافي هيساعدك على ده ، وممكن كمان يساعدك في حل المشاكل دي ، لانه هيخليكي تفكري بذهن صافي والوصول لحلول.

ازاي تعملي ده:

– خلي الحمام اضاءته خفيفة وناعمة.

– غمضي عينك وخدي نفس عميق.

– تجاهلي الافكار السلبية.

– اقعدي في البانيو لمدة 20 دقيقة او اكتر.

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