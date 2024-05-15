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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات مركز الإبداع لذوى القدرات والهمم بمركز شباب الزهور، حيث يتم تعديل السلوك لدي ذوي القدرات والهمم واكتسابهم المهارات المتنوعة.

"مركز الإبداع" بمركز شباب الزهور يواصل نشاطه لذوي القدرات والهمم

جاء ذلك بناء على توجيهات أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بالاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع وتنمية المواهب والقدرات لديهم.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خالد النحلة وكيل المديرية وتحت إشراف مجدي عمار، رئيس مجلس الإدارة، احمد حسانين، سماح عادل، منسقي مكتب ذوي القدرات والهمم، ومدربي المشروع وليد عجمي، ك/ محمد الموجي، سالي البحيري، فاطمة حسن.

