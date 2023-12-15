استفزاز الأبراج: هذه هي الأبراج الأكثر استفزازاً

لعل الاستفزاز والعصبية من بين المشاعر التي تواجهنا طوال النهار بفعل ضغوطات الحياة العصرية، لكن ثمة أبراجاً بعينها تمتاز بدرجة عالية من العصبية أكثر من غيرها، أي أنها أكثر الأبراج استفزازاً!

السابق لا يعني أن استفزاز الأبراج يقتصر على فئة فحسب، لكن معرفتكِ باستفزاز الأبراج يساعدكِ لتتعاملي مع عصبية هذه الأبراج ومزاجها الغاضب بطريقة صحيحة لمعرفة ما يريده كل برج.

برج السرطان:

يعدّ هذا البرج على رأس قائمة أكثر الأبراج استفزازاً التي يعاني أصحابها من سرعة الاستفزاز والعصبية، وكثيراً ما يتفوّهون بكلام يندمون عليه، كما يميل بعضهم لتكسير ما حوله من أشياء عند الإصابة بالعصبية.

برج الجدي:

برج الجدي من أكثر الأبراج التي يعاني أصحابها من سهولة استفزازهم وتعرّضهم للعصبية والغضب، ولعل الأفضل في هكذا حالة الصمت والركون لمزيد من الهدوء في التعامل معهم إلى حين تهدأ ثورة غضبهم.

برج الحمل:

بعيداً عن كون اسمه يحمل طابعاً مسالماً، إلا أن برج الحمل من بين أكثر الأبراج التي تعاني من سهولة الغضب والاستفزاز والعصبية، ما يحتّم عليكِ التعامل بمزيد من الهدوء والحكمة معهم.

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برج الميزان: يميل للصراخ ورفع الصوت عند الشعور بالغضب والعصبية.

يميل للصراخ ورفع الصوت عند الشعور بالغضب والعصبية. برج الثور: يحاول برج الثور إسكات الطرف الآخر بأي وسيلة ممكنة سواءً كان هذا بالصراخ أو بمحاولة لثم الفم.

يحاول برج الثور إسكات الطرف الآخر بأي وسيلة ممكنة سواءً كان هذا بالصراخ أو بمحاولة لثم الفم. برج الأسد: من الأبراج التي قد تتجّه للتعبير جسدياً عن الغضب والعصبية.

من الأبراج التي قد تتجّه للتعبير جسدياً عن الغضب والعصبية. برج العقرب: قد يحاول لبرهة السيطرة على غضبه وعصبيته، لكنه سرعان ما ينفجر صراخاً.

قد يحاول لبرهة السيطرة على غضبه وعصبيته، لكنه سرعان ما ينفجر صراخاً. برج الدلو: يحاول أصحاب هذا البرج التحكّم بغضبهم بقدر المستطاع، وقد ينفلتون في مرات لكن من دون أذى.

يحاول أصحاب هذا البرج التحكّم بغضبهم بقدر المستطاع، وقد ينفلتون في مرات لكن من دون أذى. برج الجوزاء: من الأبراج المتزّنة في تعاملها مع الغضب والاستفزاز، وخصوصاً الإناث.

من الأبراج المتزّنة في تعاملها مع الغضب والاستفزاز، وخصوصاً الإناث. برج العذراء: كثيراً ما يحاول أصحاب برج العذراء التعبير عن غضبهم وعصبيتهم بقدر عالٍ من العنف قد يصل في مرات حد استخدام الأيدي.

كثيراً ما يحاول أصحاب برج العذراء التعبير عن غضبهم وعصبيتهم بقدر عالٍ من العنف قد يصل في مرات حد استخدام الأيدي. برج القوس: من الأبراج التي تمتاز بعصبيتها اللافتة ولعل الخيارات مفتوحة في ما يتعلق بالطريقة التي ينفّسون فيها عن غضبهم.

من الأبراج التي تمتاز بعصبيتها اللافتة ولعل الخيارات مفتوحة في ما يتعلق بالطريقة التي ينفّسون فيها عن غضبهم. برج الحوت: البرج الرومانسي بامتياز، لكن صاحبه يدخل في نوبات غضب سرعان ما يتداركها ويعتذر عنها.

إن معرفتكِ للأبراج الأكثر استفزازاً، وطريقة تعبير كل برج عن غضبه من شأنها أن تساعدكِ بمعرفة الطريقة المثلى للتعامل معها.

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