الأبراج الأكثر لؤماً: هذه الشخصيات لا تنسى الإساءة رغم التظاهر بالعكس

ترتبط صفة اللؤم بأناس كثر، لكن ثمة أبراج بعينها ترتبط بها هذه الصفة أكثر من غيرها. لا يعني وجود صفة سيئة أن عليكِ الحذر من خطر كبير، لكن على الأقل عليكِ أن تكوني على معرفة بذلك.

إليكِ أكثر الأبراج لؤماً:

- القوس: واحد من أكثر الأبراج التي تستلذ بإيقاع اللؤم بالآخرين. تارة عبر المقالب وتارة أخرى عبر المواقف الحياتية المتنوعة. توقعي من برج القوس مواقف غاية في اللؤم والقسوة في مرات. لذا، كوني على حذر.

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- الثور: من الأبراج التي يحظى أصحابها بمقدار غير بسيط من اللؤم. قد لا يظهر هذا في البداية، لكنه سرعان ما يتكشّف، من خلال أحاديثهم التي تحمل عشرات المعاني. لا تستفزي نزعة الشر لدى هذا البرج.

- الحَمَل: بعكس ما يشي به اسمه من طابع وديع، فإن هذا البرج من الأبراج اللئيمة التي قد تلحق بكِ قليلاً من اللؤم من دون أن تحسبي حساباً. لذا، كوني على أهبة الاستعداد دوماً لتلقّي ضربات مفاجئة من هذا القبيل من أصحاب برج الحَمَل.

- العذراء: ليس لئيما تماماً صاحب هذا البرج، لكنه يحمل قدراً لا بأس به من الدهاء والقدرة على قلب الحقائق إن لزم الأمر. حديث صاحب هذا البرج يملك سحراً هائلاً؛ فهو قادر على التلاعب بالكلمات وجعل الأمور تميل لصالحه. لذا، كوني حذرة من بذرة اللؤم هذه.