الصداقة هي تلك العلاقة القائمة على الترابط والمودة بين شخصين أو أكثر. وتختلف الشخصيات في مدى تمسكها بالصديق ووفائها له واعتزازها بهذه العلاقة. وفيما يلي، سنتعرف بشكل أكثر تفصيلاً على برج الحوت والصداقة ومدى توافقه مع الأبراج الأخرى. فإن كنتِ أنتِ أو إحدى صديقاتك من مواليد برج الحوت، استمتعي بقراءة هذا المقال.

يبدو مولود برج الحوت غير اجتماعي للوهلة الأولى، كما قد يبدو صعب المنال ومن الصعب الوصول إلى قلبه والاقتراب منه في بداية الأمر. إلا أنك ما إن اقتربت منه ودخلت في دائرة أصدقائه المقربين حتى امتلكت كنزًا عظيمًا وصديقًا وفيًّا ومريحًا في علاقته. ومن أهم ما يميز مولود برج الحوت في الصداقة أنه:

حافظ للأسرار: يُمكنك الاعتماد على صديقك من مواليد برج الحوت في حفظ أسرارك، فهو لا يفشيها ولا يستخدمها ضدك مهما حدث بينكما. سرَّك في بئر حرفيًّا مع صديقك المقرب من مواليد هذا البرج.

يُمكنك الاعتماد على صديقك من مواليد برج الحوت في حفظ أسرارك، فهو لا يفشيها ولا يستخدمها ضدك مهما حدث بينكما. سرَّك في بئر حرفيًّا مع صديقك المقرب من مواليد هذا البرج. يمنح الآخرين الأولوية: فمن المعروف عن مواليد برج الحوت أنهم داعمون جيدون لأصدقائهم المقربين حتى إنهم يمنحونهم الأولوية على أنفسهم. فإن كنت مريضًا، فاعلم أن صديقك من برج الحوت سيكون أول من يزورك ويقف بجانبك مهما كانت أشغاله وأعباؤه الشخصية كثيرة.

فمن المعروف عن مواليد برج الحوت أنهم داعمون جيدون لأصدقائهم المقربين حتى إنهم يمنحونهم الأولوية على أنفسهم. فإن كنت مريضًا، فاعلم أن صديقك من برج الحوت سيكون أول من يزورك ويقف بجانبك مهما كانت أشغاله وأعباؤه الشخصية كثيرة. لا يغار من صديقه: فصديقك من مواليد برج الحوت يفرح كثيرًا لنجاحك ويشجعك بكل صدق وإخلاص. إنه لا يشعر بالغيرة منك على الإطلاق. وهو عادةً لا يُحب لفت الأنظار إليه ولا يفضل أن يكون مركز اهتمام المحيطين.

فصديقك من مواليد برج الحوت يفرح كثيرًا لنجاحك ويشجعك بكل صدق وإخلاص. إنه لا يشعر بالغيرة منك على الإطلاق. وهو عادةً لا يُحب لفت الأنظار إليه ولا يفضل أن يكون مركز اهتمام المحيطين. لديه القدرة على حل المشكلات: فمواليد هذا البرج يفكرون بعمق ولديهم قدرة جيدة على الإبداع. لذا، يُمكنك الاستعانة برأيهم في أمور كثيرة، كما يُمكنك الاستعانة بصديقك المقرب من مواليد برج الحوت لحل المشكلات التي تواجهها في جوانب حياتك المختلفة.

فمواليد هذا البرج يفكرون بعمق ولديهم قدرة جيدة على الإبداع. لذا، يُمكنك الاستعانة برأيهم في أمور كثيرة، كما يُمكنك الاستعانة بصديقك المقرب من مواليد برج الحوت لحل المشكلات التي تواجهها في جوانب حياتك المختلفة. صادق: سيخبرك صديقك مولود برج الحوت بالحقيقة التي ربما يخفيها عنك الجميع. إنه يتمتع بقدرٍ عالٍ من الصدق والصراحة، ويعتبر أن صدقه معك وعدم تضليلك جزءًا لا يتجزأ من واجبه تجاهك كصديق.

سيخبرك صديقك مولود برج الحوت بالحقيقة التي ربما يخفيها عنك الجميع. إنه يتمتع بقدرٍ عالٍ من الصدق والصراحة، ويعتبر أن صدقه معك وعدم تضليلك جزءًا لا يتجزأ من واجبه تجاهك كصديق. يراعي شعور الآخر: فعلى الرغم من صدقه الشديد الذي تحدثنا عنه في النقطة السابقة، يتميز مواليد برج الحوت بإحساسهم العالي ومراعاتهم لمشاعر أصدقائهم إلى أقصى حد. فهو يخبرك بالحقيقة بألطف الطرق وأكثرها حفاظًا على مشاعرك، دون أن يُسبب لك الحرج أو الألم النفسي. [1]

على الرغم من كونه صديقًا رائعًا بشكل عام، إلا أن مميزاته تتجلى بشكل أوضح عندما يقيم علاقة صداقة مع إحدى الشخصيات الأكثر تناغمًا وانسجامًا مع شخصيته. ويُمكن اكتشاف أفضل صديق لبرج الحوت من القائمة التالية:

الحوت والحوت: يقيم مولود برج الحوت علاقة صداقة جيدة جدًّا مع مواليد نفس البرج. ففي هذه الحالة يكون الصديقان منسجمين تمامًا ولا يحتاج أيٌّ منهما إلى شرح أحاسيسه وتفسير تصرفاته طوال الوقت للطرف الآخر؛ لأنهما يشتركان في نفس تفاصيل الشخصية، كما يشتركان في الكثير من الميول والاهتمامات.

يقيم مولود برج الحوت علاقة صداقة جيدة جدًّا مع مواليد نفس البرج. ففي هذه الحالة يكون الصديقان منسجمين تمامًا ولا يحتاج أيٌّ منهما إلى شرح أحاسيسه وتفسير تصرفاته طوال الوقت للطرف الآخر؛ لأنهما يشتركان في نفس تفاصيل الشخصية، كما يشتركان في الكثير من الميول والاهتمامات. الحوت والدلو: يشعر الحوت بالتناغم مع صديقه من برج الدلو، فتبدو علاقتهما منعشة ومتجردة من الرسمية المفرطة التي تزعج كلاًّ منهما. يتشاركان في بعض الاهتمامات ويُمكنهما الاستمتاع بصحبة بعضهما البعض على الرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة.

يشعر الحوت بالتناغم مع صديقه من برج الدلو، فتبدو علاقتهما منعشة ومتجردة من الرسمية المفرطة التي تزعج كلاًّ منهما. يتشاركان في بعض الاهتمامات ويُمكنهما الاستمتاع بصحبة بعضهما البعض على الرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة. الحوت والسرطان: يُمكن اعتبار مولود برج السرطان الصديق المفضل لبرج الحوت؛ فالسرطان هو من يستطيع انتزاع الابتسامة من بين دموع الحوت، كما أنه يمنحه ذلك العناق الدافئ الذي يحتاجه كلما شعر بالحزن أو الإنهاك. يتمتع كلا الصديقين بحدس قوي؛ لذا لا يحتاجان إلى الشرح والتبرير باستمرار. كلاهما يُحب التواجد بالقرب من البحار والأنهار؛ ومن ثم لن يختلفا على الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهما معًا. والجدير ذكره أن وجود بعض الاختلافات بينهما لن تؤثر في رونق هذه العلاقة وقوتها.

يُمكن اعتبار مولود برج السرطان الصديق المفضل لبرج الحوت؛ فالسرطان هو من يستطيع انتزاع الابتسامة من بين دموع الحوت، كما أنه يمنحه ذلك العناق الدافئ الذي يحتاجه كلما شعر بالحزن أو الإنهاك. يتمتع كلا الصديقين بحدس قوي؛ لذا لا يحتاجان إلى الشرح والتبرير باستمرار. كلاهما يُحب التواجد بالقرب من البحار والأنهار؛ ومن ثم لن يختلفا على الأماكن التي يقضون فيها أوقاتهما معًا. والجدير ذكره أن وجود بعض الاختلافات بينهما لن تؤثر في رونق هذه العلاقة وقوتها. الحوت والجدي: فعلى الرغم من الاختلاف الواضح في شخصية كلٍّ منهما، يرى الحوت حضور صديقه الجدي حضورًا مطمئنًا يشعره أن كل شيء على ما يُرام. وفي الوقت الذي يستمتع فيه مولود الحوت بالتفكير العملي والقدرة على التخطيط والتنفيذ والسيطرة لدى برج الجدي، يشعر الجدي بالراحة والاستمتاع مع ما يتصف به الحوت من عطف وحنان وخيال واسع. قد تواجهكما بعض الاختلافات مثل حدة الجدي في لوم الآخر مقابل إيمان الحوت بضرورة مراعاة مشاعر الآخرين. إلا أن العلاقة في مجملها مقبولة من كلا الطرفين.

فعلى الرغم من الاختلاف الواضح في شخصية كلٍّ منهما، يرى الحوت حضور صديقه الجدي حضورًا مطمئنًا يشعره أن كل شيء على ما يُرام. وفي الوقت الذي يستمتع فيه مولود الحوت بالتفكير العملي والقدرة على التخطيط والتنفيذ والسيطرة لدى برج الجدي، يشعر الجدي بالراحة والاستمتاع مع ما يتصف به الحوت من عطف وحنان وخيال واسع. قد تواجهكما بعض الاختلافات مثل حدة الجدي في لوم الآخر مقابل إيمان الحوت بضرورة مراعاة مشاعر الآخرين. إلا أن العلاقة في مجملها مقبولة من كلا الطرفين. الحوت والميزان: ففي الوقت الذي يعتمد فيه الحوت على العاطفة ويعتمد الميزان على المنطق في اتخاذ القرارات الحياتية؛ نجد قدراً معقولاً من التناغم بين هذين المولودين يقودهما إلى إقامة علاقة صداقة ناجحة. فحينما يحب برج الحوت ميل صديقه الميزان إلى تطبيق العدالة، لا يستطيع مولود برج الميزان سوى احترام طبيعة برج الحوت الرحيمة والعطوفة. ويُمكنهما أيضًا العثور على بعض الاهتمامات المشتركة، مثل الاستماع إلى الموسيقى أو الرسم. [2]

برج الحوت هو آخر الأبراج الفلكية الإثني عشر. تمر الشمس من برج الحوت من 19 فبراير حتى 20 مارس. وهو برج مائي يحكمه كوكب نبتون، ومن أهم صفاته:

يتمتع بقدرٍ عالٍ من الهدوء والبراءة في مظهره وتصرفاته.

عطوف جدًّا، ويظهر عطفه وحنانه بشكل كبير مع المقربين منه.

يعتبره الغرباء غامضًا أو بعيد المنال، إلا أنهم فور الاقتراب منه تتغير فكرتهم.

يقدس مولود برج الحوت علاقات الصداقة، ويمنح أصدقاءه الأولوية في الكثير من المواقف.

يعاني من نسبة لا بأس بها من التردد عند اتخاذ القرارات.

يجد راحته واستجمامه على الشواطئ وفي الأماكن الجميلة والهادئة.

ينزعج من التجمعات التي لا معنى لها، ويُفضل أن يجتمع مع دائرة المقربين إلى قلبه من الأصدقاء والعائلة.

لديه حس فني عالِ وقدرة كبيرة على الابتكار.

يُحب عمله ويبدع فيه دائمًا، مما يجعله من المتميزين دون أن يسعى إلى ذلك التميز.

أما بالنسبة للعلاقات العاطفية، يُقدس برج الحوت الحب، ويسعى لإقامة علاقة عاطفية ناجحة، يمنح خلالها شريكه الكثير من الحنان والاهتمام.

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