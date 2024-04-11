توقعات برج الجدي لشهر أبريل 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجدي هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجدي لشهر أبريل 2024

تدخل هذا الشهر والشمس متواجدة ببرج الحمل مع عطارد المتراجع بموقع لا يؤمن لك الراحة ويفرض عليك بذل الجهود لدعم استقرارك والحفاظ على الأوضاع دون تراجع، قد تواجه بعض الإرباكات المهنية والعائلية على حد سواء نتيجة لحدوث بعض الظروف الطارئة والتي تتطلب منك الهدوء والتصرف بصبر وحكمة مع الالتزام بعدم المخاطرة أو خرق القوانين أو اتخاذ قرارات متسرعة.

اعتباراً من تاريخ 8 عليك الاستعداد للتكييف التأقلم مع تغييرات تطرأ على ظروفك وعلاقاتك، فقد يتأخر سفر لك أو تنشغل بوضع منزلي أو عقاري وربما تعاني من أخطاء أو عثرات بمواضيع متعلقة بالاوراق والمعاملات، فكن حريصاً على الدقة والمتابعة حتى بأمور العقود الاتفاقات والإجراءات المالية، فقد تضطر المصاريف لها علاقة بأعطال أو إصلاحات بالمنزل أو بمكان الإقامة.

أما عاطفياً فلن تكون جاهزاً للعواطف بظل المسؤوليات الثقيلة، مما يجعل الأجواء فاترة روتينية مع الشريك وقد يشتكي من إهمالك أو تقصيرك تجاهه ببعض الفترات من الشهر، ولادة القمر يوم 8 يشير التغييرات بأوضاعك العائلية والمالية، وأيضاً يلحقه بنهاية الشهر اكتمال لقمر بالعقرب سيكون إيجابياً على مستوى مساعدة أو دعم مالي أو ربما قضية سفر قد تصادف معها فرصة لعلاقة عاطفية جديدة للخاليين، تتحسن الأجواء بدءاً من تاريخ 20 وتبدأ التطورات الإيجابية التعافي النفسي من الضيق والتوتر الذي كان يرافقك منذ بداية الشهر.

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