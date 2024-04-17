توقعات الأبراج الأسبوع الثالث من أبريل مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ لك الفلك هذا الأسبوع؟ ما هي توقعات برجك حول جوانب حياتك المختلفة؟ تابع قراءة السطور التالية.

الحمل: ترتبك أحوالك اليوم وتدخل سجالات مرهقة، فكن هادئاً ولا تسيء الظن ، فأنت غير مستقر اليوم وتحتاج للهدوء وعدم تضخيم

المشاكل ، فادرس ما تنوي فعله.

الثور: يزداد نشاطك اليوم وتسعدك الأحداث والحوارات الرابحة , فاليوم يعم إرتياح بأجواءك عبر لقاءات وعلاقات شخصية وعائلية ,

فتتواصل بنجاح مع الآخرين.

الجوزاء: تطالب اليوم بإيضاحات حول قضايا مالية ، أو تفاوض على جديد عملي ومالي ، فأمورك المال تشغلك وتحاول إيجاد الحلول لزيادة

دخلك ومواردك.

السرطان : سماؤك صاحية اليوم وأنت تسترجع تفاؤلك وقدرتك على التصرف بثقة وحرية ، فترى الأمور من منظار مختلف وأكثر وضوحاً

، فتنشط نفسياً وترغب بتغيير نمط أو أسلوب , وتلجأ لإستراتيجية أكثر فعالية بالتعامل مع محيطك.

الأسد: يتراجع مزاجك اليوم بسبب شعورك بفقدان تعاطف وإهتمام محيطك، فلا تقف مكتوف الأيدي وحاول الإصلاح وتبرير المواقف,

وتحدث عما يضايقك بصدق وهدوء لتستطيع التحرر منه.

العذراء: تنشط حياتك الإجتماعية اليوم وتضيف لرصيدك أشخاصاً جدد يمنحوك الحيوية والتجديد ، فالأجواء إيجابية حتى على صعيد العائلة

وإنجاز الأعمال ، واليوم تحدد مكانة الأشخاص بحياتك.

الميزان : تضطرب أحوالك اليوم بسبب علاقات تشكل ضغط على أعصابك، وربما تسمع بخبر مربك ، فحاول الإبتعاد عن القيل والقال ولا

تتصرف بطرق مباشرة ، فأنت تحتاج للتمهل وفهم المواقف على حقيقتها.

العقرب: تتوصل اليوم إلى أوضاع مناسبة وتفرح لأخبار أو تغييرات ونجاح مساعي قمت بها بالسابق، فتريحك الأجواء وتتجاوز التفاصيل

الصغيرة بسرعة ومهارة، فأنت تبحث عن النتائج و تحسين العلاقات حولك .

القوس: تهدأ أجواؤك اليوم وتبدأ بإستدراك وتعويض ما تأخر ، فالجو مناسب لسلك طرق إصلاحية و توافقية مع من حولك، اليوم للتعاون

ولكسب تأييد الآخرين ومساعدتهم.

الجدي: إحفظ أعصابك بعيداً عن التوتر والمشاحنات ، فاليوم يضايقك تصرف أو نقاش غير متفهّم , أو يصيب أحوالك بعض العرقلة، فكن

أكثر لطفاً ومرونة بالتعامل مع الآخر وظرفه , واحتفظ بصمتك ما أمكن.

الدلو : مسؤولياتك بانتظارك وتحتاج منك اتمامها على خير ما يرام ، وأنت قلق وصحتك تعاني من إرهاق , فضغط العمل كبير، وأنت

بحاجة لمحاصرة الفوضى وتنظيم الواجبات، فلا تبدد طاقتك ووقتك بما لا يلزم .

الحوت : يومك جيد لإعادة ترتيب علاقاتك على أساس واضح ومريح ، فقد تلجأ لمصارحة مفيدة بهدف إصلاح أو تسوية حال، وقد تنعم

بنتيجة مُرضية وتجاوب وقبول.

الحمل: تتراجع علاقاتك اليوم، مما يتطلب مرونة وحسن تصرف وإدارة حواراتك بأقل خسائر ممكنة ، فأنت تقع تحت تأثير مشاعر إنفعالية

أو بعض المبالغة التي تتطلب ضبطها ، وخاصة مع محيطك العائلي أو الشخصي .

الثور: حركة وتنقلات وسفر اليوم تلاحق من خلالها مصالحك وشؤونك ، فأنت نشيط ومناسب لك الإستفادة من الفرص المتوفرة لمبادرة

إصلاحية أو لقاءات ومقابلات تعزز بها علاقاتك الشخصية والعائلية.

الجوزاء: التطورات المالية تشغل تفكيرك اليوم ، فأنت معرض لمصاريف تجعلك تبحث عن طرق لتحصيل المال، فانتبه لنفقاتك وحاول

تخفيضها، ومن الممكن للبعض أن يحصلوا على مكسب بالأيام القادمة.

السرطان: تشرق نفسيتك اليوم وتستعيد نشاطك وسيطرتك على الأمور ، لتذهب نحو قرارات تغييرية تجدد بها ما أصابه الركود والروتين ،

فأنت تنظر المستقبل بتفاؤل .

الأسد: قد تعاني اليوم من تراجع معنوي وقلق ، فلا تستسلم لمشاعر سلبية ، بل عزز ثقتك بنفسك وحاول التقرب ممن تحب وتثق وحاول

إصلاح علاقاتك المتأزمة.

العذراء: تتحرك حياتك الإجتماعية اليوم، فتجتمع بأصدقاء قدامى أو تلتقي أشخاص جدد ، فتنشغل بأنشطة وإهتمامات متنوعة وقد تتعرف

على غرباء .

الميزان : تعيش اليوم مشاعر مضطربة ، مما يجعلك نافر ومستاء ممن حولك بسبب عدائية تواجهك أو منافسة ، فكن هادئاً وابتعد عن

المكابرة ، فأنت أحوج للإعتدال والبعد عن المتاعب.

العقرب: تنشط ذهنيا اليوم و تلتقط الفرص لتنشغل بماله علاقة بمعاملات أو أوراق إدارية ، فأنت ترسم خطواتك للمرحلة القادمة وتجمع

حولك المؤيدين، الذين يقدموا لك المساندة ، فاليوم للجديد.

القوس: تصفى الأجواء فاسحة المجال اليوم لخطوة إصلاحية ، أو تدارك أخطاء ماضية ، فتسعى لإيجاد حلول وإنهاء بعض الأمور العالقة ،

لتعيد الإستقرار لأوضاعك .

الجدي: تمسك اليوم بهدوءك وتأقلم مع بعض التأخير أو العرقلة المحتملة، فقد تفتقد المرونة أو الدبلوماسية بنقاشاتك مما يشير لسوء تفاهم أو حساسية تمس علاقتك بمن حولك.

الدلو: أنصحك برعاية علاقاتك والإهتمام بوضعك الصحي ، فاليوم ضاغط على مستوى الأعمال مما يتطلب مزيد من الجهد والتنظيم ،

خاصة وأنك تتحمل أعباء إضافية لا ترغب بها، فحاول التنسيق مع الزملاء والمتعاونين معك.

الحوت: تنفرج أجواءك اليوم وترتاح ، مما يحسن علاقاتك ويعيد لها الإنسجام والتفاهم، فأنت تحاور محيطك بهدوء وتقنع الآخر بوجهات

نظرك ، لتباشر بتغيير الواقع طامحاً لما هو أبعد.

الحمل: أجواءك اليوم جيدة، لتحصل على تسهيلات وتجاوب من المحيط بحوارات تخوضها، أو مطالب تطرحها، فلا تتردد بفتح ملفاتك

لتوضح وجهات نظرك ، فاليوم تُصلح وترمم الثغرات واليوم للحلول.

الثور: أجواءك اليوم تحمل بعض الإزعاج وربما تكون مطالب ممن حولك أو مسؤولية ثقيلة أو ظروف صحية تشغلك، أنت متعب اليوم

وغير مستقر، فلا تتعامل بحدة وخاصة عائلياً.

الجوزاء: يومك للحركة والنشاط ، فأنت سعيد بتواجدك بمحيط مُحب وفاعل ، فتكثر تنقلاتك وتهتم بشؤون عائلية أو لقاءات مع المقربين ,

فالحظوظ داعمة لتواصل وتعزيز علاقات تعنيك.

السرطان : ترتب اليوم أوضاعك المالية، وقد تفرح لوعود أو مستحقات تود الحصول عليها، ولكن انتبه من نفقات زائدة تضطر لها.

الأسد: تمتلك اليوم طاقة وتفاؤل لتباشر بمشاريعك وأعمالك بثقة وحزم، فاليوم للعلاقات والتعارف والتغيير بالأجواء وإدخال بعض التعديل

على واقعك بهدف التجديد.

العذراء: يتقلب مزاجك اليوم وتتراجع المعنويات وربما تعبر ببالك بعض الذكريات أو المواقف الماضية، فاليوم قد تسمع أخبار أو تجد نفسك

ميال للسلبية، لذا إبتعد عن العتاب وحاول التراجع عما لم يعد مفيداً.

الميزان : الأجواء الإجتماعية والشخصية داعمة اليوم كحضور ولقاءات وإتصالات مع الأصدقاء والأحبة ولو كان بعد فترة إنقطاع ، وقد

تقوي روابط حديثة وتسير بها نحو عمق أكبر , أو تحن وتتذكر صداقات وعلاقات ماضية, فتحاول إسترجاعها، فاليوم للأخبار المشجعة.

العقرب: تميل اليوم للحساسية , وقد تأخذ كل ما يحصل حولك على محمل شخصي وتعتبره يمسك مباشرةً , فكن حذراً من ردود إنفعالية،

فاليوم قد تواجه نقد أو لوم أو تدخلات بأمورك وهذا لايروق لك.

القوس: يومك جيد والحظوظ داعمة لترتب أمورك العالقة، وربما تخطط لسفر أو تتحمس لعلاقة ناشئة ، تلاحق تفاصيل وتبعد عن دربك كل

مايعرقل خطواتك، اليوم لمستجدات وتوجهات جديدة ، فأعمل على إغتنام الفرص وتمم ماعليك من مهام.

الجدي: أمورك اليوم أهدأ , وأنت تسعى بإتجاه إعادة ترتيب أمورك وعلاقاتك , وربما تحتار بقضية مالية أو تعاني من تردد ببعض

الخيارات , فلا ترفض الحوار والنقاش مع من تثق , فالمحيط داعم وعطوف معك لتصل لمصالحة وحلول مُرضية.

الدلو: أكثر مايزعجك اليوم هوإضطرارك لأمور رغماً عنك، كالعرقلة أو التأجيل فأنت تستاء من بعض التصرفات حولك ، وربما تضطر

لمعالجة إشكالات قديمة ، فكن أكثر لباقة و قلل من النقاشات.

الحوت: لا تهدر وقتك اليوم بلا فائدة , فالأجواء متطلبة حولك ، فحاول إنهاء واجباتك ومسؤولياتك المطلوبة منك , لأن اليوم ورقتك الرابحة

هي التعاون مع محيطك والمشاركة الفعلية بحصتك من العمل وإنجازه .

الحمل : اليوم يأخذك لنقاش بقضية شخصية أو عائلية وذلك بسبب وجود القمر ببرج الأسد ، فأنت تواصل سعيك نحو إيجاد الحلول المناسبة،

وقد يترتب عليك بعض الإلتزامات والوعود.

الثور: خفف اليوم من عصبيتك التي تعيق تفاهمك ، فأنت متوتر المزاج ولهجتك قاطعة وقاسية , فانتبه من فرضك لأمور غير منصفة بحق

أحد أفراد محيطك، فالقمر ببرج الأسد يُربك علاقاتك الشخصية أو العائلية ويعرقل خطواتك وواجباتك.

الجوزاء: تمتلك اليوم قدرة على تجاوز التفاصيل وصولاً لحالة سلام مع من حولك، فأنت تجيد التواصل وحركتك نشيطة وتلاحق مصالحك

بمهارة ، فالقمر ببرج الأسد يدعم لقاءاتك ويساعدك على إزالة خلافاتك وتحسين روابطك إذا خففت من النقاشات.

السرطان: رتب أوضاعك المالية اليوم، وحاول إبقاءها ضمن ميزانية معتدلة، فاليوم قد تواجه بعض الإلتزامات، وربما تناقش تفاصيل

وإجراءات تحاول بها تحسين وضعك المالي فالقمر ببرج الأسد يفرض عليك إدارة إلتزاماتك المالية والعملية بحكمة.

الأسد: سلوكك اليوم يتصف بالطاقة والطموح ، فأنت تستفيد من وجود القمر ببرجك مما يجعلك أقدر على التعامل المرن مع الأحداث

والتفاصيل الطارئة، فتعيد هيكلة أوضاعك وعلاقاتك بما يتناسب مع مصالحك،. فاليوم للتغيير والتجديد.

العذراء: سلبي المزاج اليوم، وتعاني من التردد والتشويش ، وتحتاج لمن يدعمك ، فحاول طلب العون أو النصيحة لأنك تحتاجها ، فالقمر

ببرج الأسد يجعلك عرضة لبعض الهواجس أو المخاوف من نوايا الآخرين، فلا تتسرع بالأحكام وانتظر لبينما تتوضح الأمور.

الميزان : أوقات جيدة تقضيها اليوم وسط أجواء إجتماعية تمنحك المحبة والدعم وخاصة فيما يخص محاولاتك لتحسين أوضاعك الشخصية

وإدخال الجديد إليها ، فاليوم لفرص تعارف مثمرة ، والقمر ببرج الأسد يدعم حظوظك بالمصالحات.

العقرب: تعاني اليوم من ضيق وتوتر بسبب تقصير المحيط بالتزاماته تجاهك وربما بعض المراوغة والتسويف، فالقمر ببرج الأسد يضع

علاقاتك بإختبار ، فلا تتسرع بحسم المواقف، وجنب نفسك أي صدام مفاجئ.

القوس: يوم داعم وناجح لإنجاز ولأخبار تبشّرك بتحسّن يخص وضعك المهني، فاليوم قد تباشر باستراتيجية جديدة أو خطة تلقى صدى

إيجابي واستحسان المحيط، فأنت اليوم تمكّن مواقعك وتقوي مركزك.

الجدي: يوم جيد وإيجابي للدخول بنقاش يهدف لإيجاد بعض الحلول ، فاليوم تقبّل الآخرين يقوي مواقفك ويثبت صحة وجهات نظرك ،

ولكن القمر ببرج الأسد يفتح بعض الملفات المالية الزوجية، ويشير لتغيير بمرحلتك القادمة.

الدلو: تعامل اليوم بهدوء بعلاقتك مع الشركاء ، فأنت أحوج لإشاعة السلام بدل الخصام الغير مجدي , فالقمر ببرج الأسد يجعلك قلق تجاه

بعض القرارات أو الخيارات السابقة ويتطلب منك الحرص على سلامتك النفسية والجسدية، فاليوم للعرقلة.

الحوت: رتب أولوياتك اليوم ولا تهمل واجبات أنت مُطالب بها، فاليوم تزداد وتيرة أعمالك مشاغلك، والقمر ببرج الأسد يُطالبك بالإنتباه

صحياً وعاطفياً ، لذا نظم أفكارك وأوقاتك واضبط مزاجك ما أمكن ولا تهمل أمورك .

الحمل: يترتب عليك الكثير من المسؤوليات اليوم، وعليك محاولة ترتيب أولوياتك وتنظيمها كيلا تفقد الوقت والطاقة بالفوضى ، فأنت

مطالب بواجبات تستهلك جهدك ومن الواجب إنهاؤها.

الثور: تدخل اليوم خضم الأمور بحماس وتحاول شرح مشاعرك وتوضيح مواقفك ، فأنت تستعجل الإنجاز وتسعد لتطورات تحسّن من

أداءك لأعمالك وتعمّق علاقاتك الشخصية والعائلية.

الجوزاء: إرباكات تعيشها اليوم ،وقد تضغط عليك الظروف بمسؤولية أو بعض التعقيدات المالية أو الإدارية والتي تؤثر سلباً على أجواءك ،

حاول التمسك بالسلام والمرونة وخاصة عائلياً.

السرطان : إتصالك بالآخرين اليوم يبدو ناجحاً ، فتنشط بزيارات عائلية وتهتم بعلاقاتك مع المقربين ، تزداد الحركة والتنقلات، وتميل

للقاءات دافئة تعيد الألفة والإنسجام مع محيطك.

الأسد: راعي اليوم ظروفك المالية ومكاسبك المحتملة ، وحاول وضع ميزانية لمصاريفك من الآن ، فقد تضطرك بعض المطالب حولك

لمصاريف ونفقات إضافية .

العذراء: يهدأ قلقك اليوم ، وتستعيد حماسك وثقتك بنفسك، تلجأ لمبادرات وتغيير على تفاصيل تخص نمط أو سلوك يجعلك أكثر إشراقاً

وجاذبية وقدرة على التصرف بحيوية، اليوم لأخبار جيدة ولقاءات مثمرة.

الميزان : يفتر مزاجك اليوم وتفضل أن تكون بعيداً عن الصخب، فاليوم تعيد النظر بأحوالك وما آلت إليه ، وربما تتعامل بمزاجية مع من

حولك ، فأنت متعب نفسياً أو شاعر بالقلق .

العقرب: تفكر اليوم بتنشيط علاقاتك الإجتماعية ، فتتواصل مع أصدقاء أو تتلقى إتصال من شخص بعيد أو تنشغل بضيوف وزيارات ،

فاليوم متاح للقاءات وفعاليات متنوعة وتجديد.

القوس: لا تعمل الظروف لصالحك اليوم ، فقد تواجه ضغط يوقعك بإحراج أو إزعاج ، فحاول إستدراك الأمور بالحوار الهادئ وخفف من

حدة التوتر والحساسية التي تشعر بها، ولاتستعجل حسم أمورك.

الجدي: هدوءك اليوم يتيح لك شرح ما تريد وإيصال رسائلك بوضوح وثقة، فأنت ثابت وتعرف أهدافك ، وتدعم حضورك بلقاءات

وحوارات تعزز بها صلاتك وتقويها.

الدلو : تسعى اليوم لفتح قنوات إصلاحية مع المحيط ، ويدعم تحركات مشاركة وتعاون من حولك ، فأنت إيجابي ومحيطك يدعمك ويتجاوب

مع مبادراتك ويقدم لك ماتحتاجه.

الحوت : تظهر بعض العثرات اليوم بنقاشاتك وتصرفاتك مع من حولك ، فتجنب أي أخطاء محتملة ، وحاول ترطيب الأجواء وأترك مساحة

حرة لمن حولك دون توجيه الإنتقادات لهم، فاليوم لايخلو من الإزعاجات.

الحمل: نسق اليوم برنامج مشاغلك وحاول إختيار الأهم لإنجازه، فأنت تفتقر للإرتياح الجسدي والنفسي فلاتتحامل على غيرك ولا تضيف

لبرنامجك مسؤولية جديدة .

الثور: يوم للإنجاز والنجاح ، وأنت تفيض طاقة إيجابية وتمتلك القدرة على إيجاد الحلول المتوازنة بأوضاعك كما علاقاتك, فاليوم مريح

عامة ويحمل إليك المصالحات.

الجوزاء: التأثيرات السلبية تلف اليوم أجواءك الشخصية ، فأنت بحاجة حماية، وأشخاص تثق بهم ، فحاول إيجاد المبررات لتصرفات

غيرك اليوم ولا تتخذ مواقف لمجرد الشبهة أو الحساسية، فاليوم للحيرة والتردد.

السرطان: تمتلك اليوم قدرة على التعامل السلس مع الآخرين ، فاستغل ميزاتك اليوم وعاود التعامل والتواصل الإيجابي مع من حولك ،

فأنت مشغول مع العائلة، فرتب علاقاتك من جديد.

الأسد : يومك جيد لتحسين وتطوير أمورك عامة ، فقد تشارك بإجراء مالي ، أو تناقش على متطلبات مالية ، أو نفقات جديدة , فكن حريصا

على مصاريفك، ولا تبددها بما لايلزم.

العذراء: تمسك اليوم بيدك مفاتيح النجاح ، عبر مقترحات أو أخبار سارة ، أو إنجازات تلمسها على أرض الواقع ، فأنت مسيطر ومؤثر بمن

حولك, والآخرين مصدر لإلهامك ومساعدتك اليوم.

الميزان : تفكر اليوم بوضع حد لقضايا أتعبتك من زمن، فأنت مشوش و مرهق نفسياً وصحياً وبحاجة للدعم والإطمئنان , وقد تجدهما

بعلاقات حولك، فأبحث عن مصادر الراحة والأشخاص الموثوقين، لكي لا تفشي بأسرارك أمام من لا يستحق.

العقرب: ترغب اليوم بمعاودة تواصلك مع أصدقاءك، وتحاول إحياء علاقات بعد فترة من الإنقطاع، فاليوم مناسب لحركة إجتماعية تجمعك

بمن تحب أو تتعرف على جديد وقد تخطط لسفر.

القوس: لاتخلط أوراقك اليوم وحاول التريث والتهدئة مع الآخرين، فيما لو كان مزاجك متعباً أو متوتراً ، فاليوم تواجه بعض الضغوط ،

فاعتمد الصبر والحكمة معها.

الجدي: أنت بالأيام الأحسن لتحضير مرحلتك القادمة، فاليوم تتنوع الخيارات وقد تخوض حوارات هامة ومفيدة لتمسك بطرف الخيط لإتخاذ

قراراتك، وقد تفرح لأخبار ونتائج لعملك.

الدلو: يومك جيد وأنت تمتلك التعاطف والرغبة بالتقرب ممن يعنيك أمره، فاليوم تنال مساعدة ودعم عبر نصيحة أو خبر سار تتلقاه أو

أشخاص جاهزين لتسهيل أمورك ، فلا تتوقف عن المحاولة وإغتنام الظرف لإصلاح علاقاتك وترتيب الأحوال.

الحوت: يوم يتطلب منك الإنتباه والإهتمام بأحوالك وعلاقاتك عموماً، فأنت مشوش أو متعب وتعيش مشاعر ضاجة ومتناقضة تظهر بكلامك

وردودك ، فحاول إعادة تأهيل علاقاتك بالإبتعاد عن الإنفعال والمواجهة، وحاول أن تتقبّل بعض التأخيرات.

الحمل: لا تحمل نفسك اليوم أعباء ومسؤوليات إضافية وحاول إستثمار وقتك وجهدك بطريقة منتجة, فمزاجك اليوم غير مستقر ومن المفيد

محاصرة الفوضى بالتعاون وطلب المساعدة، وليس بالنقاش العقيم ، ولاتنسى أن تراعي صحتك المتراجعة.

الثور: تشعر بحماس وتصميم أكثر اليوم , فتلتفت لأمور أهملتها منذ فترة وتلاحقها ، فتحصل علي خبر جيد، وتدبر شؤونك ومشاريعك

وتضع يدك على حلول ببالك مستفيداً من وعود محتملة , فأنت اليوم ترفض أن تضيع الفرص لتحسين أحوالك المالية وعلاقاتك.

الجوزاء: الإزعاجات واردة اليوم ، وأنت قليل الصبر أو مبالغ بالحساسية ، فكن أكثر حرصا ولاتخلط الأوراق , فأنت تعاني من ضغط، وقد

تضطر لتغيير بعض الأمور أو التصرفات أو التوجهات.

السرطان: يومك نشيط، ويتيح لك متابعة وملاحقة مافاتك، فاليوم تعيد الأمور لنصابها ، وتهتم لتعزيز صلاتك وروابطك مع الأسرة والأحبة

والشريك, فأنت مشغول بشؤون عائلية وقد تفرحك المصالحات .

الأسد: وضعك المالي يتطلب حماية من عفويتك وتسرعك بالصرف ، فكن حريص عليه، فأنت تبحث عن تمويل أو دعم مالي قد تحصل عليه

إذا لاحقته بشكل جدي، فاليوم تتحرك الأمور حولك نحو فرص أفضل.

العذراء: هذه الفترة تحتاج لحكمتك ، فالفرص متاحة للتطوير والمباشرة بخطوات جديدة تفيدك بمسيرتك , فاليوم تصحو سماؤك وتستعيد

إشراقك وقدرتك على التصرف المناسب، فأنت مقنع ومؤثر وتكسب التأييد بعلاقاتك وخاصة العائلية، فاتخذ قرارات تغييرية انت تميل إليها،

وقد تكون سفر.

الميزان: أجواءك قلقة اليوم ، وتشوش على تفكيرك, فمزاجك متشكك , وتقديرك للأمور غير صائب ، فحاول ألا تتخذ قرارات غير مدروسة

وإبتعد عن إفشاء بعض الأسرار والتسّرع بالأحكام.

العقرب: أجواؤك اليوم إيجابية وأوقاتك مليئة بنشاط إجتماعي وشخصي , فأنت شخص محبوب وتفتح أبوابك للمصالحات والتفاهم , فاليوم

أنت هادئ ومتسامح وتعيد الإنسجام لعلاقاتك بلقاءات وزيارات.

القوس: أحوالك اليوم مضطربة والأخبار مُربكة، فقد تتعرض لمواجهة أو ترفض تصرفات من حولك ، فلا تحسم أمراً ، وحاول ترطيب

الأجواء بالتأقلم معها دون تطرف , فاليوم يحمل بعض الإلتباس ويتطلب منك بعض التوضيحات.

الجدي: الظروف حولك اليوم تمنحك العون والأخبار الجيدة والأشخاص الموثوقين، فأنت تقنع من حولك وتؤثر بنقاشاتك فتصيب أهدافك

بسهولة , فاليوم تتفاعل مع الأحداث بشكل إيجابي وقد تنعم بلقاءات مفرحة تعدك بالكثير.

الدلو: إستفيد اليوم من تأثيرك الجيد ، وخوض حواراتك مع من تثق بهم ، فأنت تسعى نحو الحلول ، فلا تتردد بالإصلاح ، أوتعزيز المواقف

, أو إنهاء ماهو معلق ، فاليوم قد يمنحك فرصة مثمرة عبر لقاء أو مقابلة وربما دعم ومساعدة.

الحوت: تتعبك الظروف وتشعرك بالضيق والتحامل بسبب بعض العرقلة ومخالفتها رغباتك ، فاليوم تراكم مشاكلك وضيقك فإنتبه من

تصرف إنفعالي قد يوتر علاقتك بالشريك.

الحمل: تراجع بالحظوظ اليوم يجعلك أميل للتوتر والضيق ، من عرقلة أو تأخير، وربما نقاشات تثير داخلك النفور ، فكن متحسباً من موقف

خاطئ يعيق تفاهمك مع المحيط.

الثور: تتراكم اليوم الأعباء العملية ، وربما تعايش ظرف صحي ، أو تفتقد الرغبة بالمثابرة وتميل لأمور ثانوية تستهلك وقتك كالنقاشات ،

فأنت مشوش ذهنياً، وقد تهمل ماعليك من مسؤوليات.

الجوزاء: يومك جيد لتستفيد من بعض الإمكانات المتوفرة بخوضك حوارات تثبت بها آراءك وأفكارك وصحة خياراتك، فاليوم للتأثير على

من حولك وخاصة بخطواتك المهنية.

السرطان: اندفاعك اليوم وتسرعك غير محمود النتائج ، ومن الأفضل الإنتظار والصبر على بعض القضايا لبينما تتحسن الأجواء، فاليوم قد

يحمل عراقيل وإزعاجات ، فلا تطور نقاشاتك لتتجنب الخلافات مع الآخرين.

الأسد: يوم مطمئن بمناخه العام وأخباره، ويحيط بك الأصدقاء والعائلة وسط أجواء لطيفة ، فاليوم تعطي لعلاقاتك الشخصية الإهتمام

والمحبة وتتواصل بنجاح عبر لقاءات أو زيارات، واليوم للتصالح.

العذراء: تناقش اليوم قضية مالية أو تحاول البحث عن تمويل أو دعم لظرف ضروري، فاليوم تشعر بأعباء مادية وتحاول إيجاد الحلول لها،

فابدأ بالتقليل من مصاريفك.

الميزان: تنتظم علاقاتك اليوم وتسير على نحو إيجابي بإتجاه خيارات وقرارات جديدة، فاليوم الأجواء مناسبة لمصارحة تأخذك لمصالحة،

وأنت تتصرف بثقة بالنفس تثير الإعجاب، وتحاول تغيير ما لم يعد مجدياً.

العقرب: حزين اليوم وتفتقد لرعاية وإهتمام، فقد تشعر بالإهمال و تعتب على من حولك أو تحاسبهم، حاول اللجوء لمن تثق واشرح مشاعرك

ومخاوفك بدون إنفعال ، فاليوم لا يدعم إعلان موقف أو عتاب.

القوس: تتوسع اليوم دائرتك الإجتماعية ، ويزداد رصيدك من الناس حولك ، فالجو داعم لدخول علاقات جديدة قد تؤثر إيجابياً على مسيرتك

القادمة، فأنت محور الإهتمام من أصدقاءك وعائلتك، وقد تنوي على خطوة جديدة تجدد بها أجواؤك.

الجدي: يحمل لك هذا اليوم بعض الإزعاج ، وقد يتراجع مزاجك ويتقلب بسبب ضغوط لتجد نفسك تحت الأمر الواقع رغماً عنك ، فحاول

إبقاء مسافة آمنة تحمي بها أوضاعك و علاقاتك بمن حولك.

الدلو: تثابر اليوم على ملاحقة مصالحك وأعمالك ، وقد تحظى بظروف وأشخاص مساعدين لدعم قضاياك وطموحاتك ، فاليوم تفعّل

تحركاتك بنجاح على صعيد السفر والأوراق.

الحوت: يوم جيد ويحمل لك خبر سار أو إتفاق ، وربما حل لأمر أتعبك ، فاليوم تحسّن أحوالك وعلاقاتك وتشعر بأنك أميل للتصالح ، فأنت

إيجابي بمواقفك و خاصة مع الأهل والمقربين.