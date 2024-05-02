توقعات برج القوس لشهر مايو 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج القوس هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج القوس لشهر مايو 2024

لن يكون بلوغ الاهداف سهل في هذا الشهر بسبب كثرة المشاغل والاعباء والالتزامات فقد تزداد وتيرة اعمالك وتتطلب منك الكثير من الجهود وتنظيم الاولويات.

هذا لايمنع من انك تتقدم بأفكار مجدية وتكون مدفوع بارادة قوية للنجاح ولكن قد تحتاج للاهتمام بصحتك والانتباه لبعض الأعراض.

قد تتحمل مسؤولية مهنية جديدة او تلجأ لعلاج صحي او ضرورة تغيير بعض السلوكيات اليومية وربما الصحية التي تساعد بتحسين وضعك الجسدي وايضاً النفسي. اذا شعرت بهذا الشهر بكثرة الأعباء، حاول أن تنظم أوقاتك او تترك كل ماهو ثانوي لوقت لاحق.

حتى عاطفياً. حاول ان تترك الأمور تمشي بسلام وتجنب توجيه الملاحظات والشكوى والعتب. حاول وانت بغمرة اعمالك ان تهتم بالشريك ولا تهمله.

قد يصادف بعضاً منكم حبيباً محتملاً بهذا الشهر وربما يكون من محيط مهني او طبي فقد تحتاج لمن يشاركك اهتماماتك بعيداً عن التطلب العاطفي.

بالاسبوع الأخير من الشهر يتغير المشهد وتبداً الامور تأخذ طابع المواجهات فالأفلاك تضع علاقاتك الأساسية وشراكاتك باختبار فقد يزداد التوتر وتحتاج لكثير من التهدئة بالحفاظ على استقرارك ومصالحك الحقيقية. تابع مواضيعك بحرص ودقة ولا تكن متهوراً وخاصة بقراراتك المهنية والزوجية.

أحلى الأيام:

٥/٦/٢٣/٢٤/٢٥

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