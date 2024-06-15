كيف تلتقط التلسكوبات الفضائية صورًا لكوكب الأرض؟ ناسا توضح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر حساب "NASA Earth"، إحدى حساباتها الرسمية على منصة "ْX" والخاص بنشر الصور ومقاطع الفيديو التي تلتقطها تلسكوبات "ناسا" لكوكب الأرض، مقطع فيديو يوضح كيف تلتقط التلسكوبات لقطات فضائية لكوكب الأرض.





التقاط صورة فضائية للأرض

وكان نشر حساب "NASA Earth" قد نشر، صورة مذهلة تُظهر جمال الطبيعة في محمية "La Parguera".

محمية La Parguer

وقالت "ناسا" إن محمية "La Parguer" الطبيعية تعد موطنًا للشعاب المرجانية وأشجار المانغروف وأحواض الأعشاب البحرية.

وأضافت أن هذه المنطقة توجد على الساحل الجنوبي الغربي لبورتوريكو، وتضم أيضًا خليجًا حيويًا حيث تتوهج المياه باللون الأزرق ليلاً بسبب الحياة المجهرية التي تسمى "السوطيات الدينوفالية".

صور فضائية لكوكب الأرض

نشر حساب "NASA Earth" على تويتر، صورًا مذهلة لكوكب الأرض من الفضاء، وعلق: "خد بعض الإلهام من هذه المناظر لكوكبنا الأصلي ثم اخرج وأظهر لنا مكانك على الأرض".

إعصار كبير مر على الأرض 2023

وكانت "ناسا" قد نشرت صورة من الفضاء لإعصار كبير مر على كوكب الأرض، التقطها أحد التلسكوبات التابعة لها.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنه مع وجود 37 عاصفة محددة، كان موسم الأعاصير لعام 2023 مزدحمًا بشكل خاص.

وأضافت: "ما يقرب من ثلثهم تعرضوا لنوبات من التكثيف السريع، ورأى البعض أن الرياح تتزايد بشكل كبير وبسرعة كافية لتصنيفها على أنها تكثيف سريع للغاية".