ربـح البيع يا عم ربيع.. رمى البرتقالات فصعد على جبل عرفات

جدة - نرمين السيد - عم ربيع، بائع برتقال بسيط، أصبح رمزا للعطاء والإنسانية، عبر تجربته البسيطة والمؤثرة، حيث إن قصته منذ أن بدأت تنتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أذ استحق تقدير الكثيرين بسبب أفعاله النبيلة والملهمة.





جاءت قصة عم ربيع بائع الفاكهة عندما نشر له فيديو في فبراير الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لبائع فاكهة يرمي فاكهة البرتقال، على عربات المساعدات التي ستدخل قطاع غزة، لنجدة أشقائنا الفلسطينيين، وتقديم مساعدات إنسانية لهم بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

عم ربيع قصة ملهمة للوفاء والتضحية

الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أظهر عم ربيع وهو يلقي البرتقال على الشاحنات، وقد تجمع سكان غزة ليستقبلوا هذه البادرة الإنسانية بكل امتنان وشكر، معبرين عن امتنانهم الكبير لهذه الجهود البسيطة التي أحدثت فرقا حقيقيا في حياتهم.

هذا العمل البسيط والمتواضع أسهم في تعزيز روح الأمل والتضامن بين الناس في أوقات الشدة ولو بأقل وأبسط الأشياء.

تلقى عم ربيع تقديرًا كبيرًا من المارة ومن متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا عليه الصفات الجميلة كالصعيدي الجدع والصعيدي الشهم، كتقدير لتضحيته وبذله للخير والعطاء للآخرين رغم قلة مقدرته وبساطة حياته.

عم ربيع يؤدي مناسك الحج

تداول نشطاء مواقع التواصل، صورًا لعم ربيع، وهو يستعد لأداء مناسك فريضة الحج، انتشرت صور له في مكة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لفتت الصور انتباه الكثيرين بعد ما فعله من رمي البرتقال على عربات المساعدات، وربط ذلك بعطاء البسيط الذي نال أجره الكثير.

كما ظهر عم ربيع مؤخرا في الحرم المكي وأمام قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يؤدي شعائر الحج ويقف على أبواب الله بخشوع وتواضع، مؤكدا تمسكه بقيم الإيمان والتضحية في كل جانب من جوانب حياته.

عم ربيع لم يكن مجرد بائع فاكهة، بل كان شخصية محبوبة ومحترمة بسبب بساطته وحسن تعامله مع الناس.

إن قصة عم ربيع تعلمنا أن الخير لا يأتي بالثروة فقط، بل يأتي بالقلب النقي والنية الصافية لخدمة الناس، وهي قصة تحفزنا جميعا على العمل الصالح والتفاني في خدمة المجتمع ومساعدة الفقراء والمحتاجين بكل الوسائل المتاحة لدينا.

تصريحات عم ربيع عن رميه البرتقال على عربات المساعدات

وقال "عم ربيع" في تصريحاته صحفية، إنه تأثر بشدة بالمشاهد المؤلمة والمأساوية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف "عم ربيع" أنه فوجئ عندما رأى شاحنة مكتوب عليها "إلى أهلنا في غزة"، والتي تبين أنها محملة بالمساعدات الإنسانية لأهالي غزة، فاستجاب تلقائيًا وألقى بعض ثمار البرتقال على الشاحنة دون تردد أو تفكير.

وتابع: كنت اتابع يوميًا على التلفزيون المشاهد الصعبة التي تحزنني، عن أهل قطاع غزة وفجأة جاءت الفرصة أمامي، وأردت أن أقدم شيئًا بسيطًا، ولو كان بإمكاني فعل المزيد لما ترددت".

واختتم: "شعرت بالراحة بعد ذلك، وأتمنى أن يقوم الشعب المصري الكريم والجئ بالتبرع لدعم أهالي غزة في محنتهم".

أقرأ أيضا:

بعد شهامته تجاه أهالي غزة.. بائع البرتقال لمبتدا: نفسي أقدم ليهم أكتر وأكتر

حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى مزدلفة بعد الوقف على عرفات (فيديو)

تكبيرات عيد الأضحى.. تعرف على صيغتها وأهميتها وفضلها

مواعيد صلاة عيد الأضحى في القاهرة