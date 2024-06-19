تخزين البيض في باب الثلاجة يسبب أضرارا جسيمة.. اعرف المكان الأفضل

كشفت الدراسات عن خطأ كبير يرتكبه الملايين حول العالم، بشأن تخزين "بيض المائدة"، في باب الثلاثجة الخاصة بهم.





وفي هذا السياق، كشف موقع Goodhousepeeing البريطانى، أن باب الثلاجة غير ملائم على الإطلاق لوضع البيض؛ معللا ذلك، بأنه الجزء الأكثر عرضة لتقلبات درجات الحرارة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن البيض يكون فى أفضل حالاته عند تخزينه فى درجة حرارة ثابتة؛ لذلك أوصى الخبراء بالاحتفاظ به فى الثلاجة على "الرف الأوسط منها"، وتخزينه فى علبة خاصة به، حتى لا يمتص أى روائح من الأطعمة المحيطة ذات النكهات، أو الروائح القوية.

وذكر خبراء الصحة، في هذا الصدد، أن باب الثلاجة يصبح بيئة مناسبة لنمو وتكاثر البكتيريا على البيض، واختراق القشرة الخارجية عبر المسام والوصول إلى داخل البيضة، ومن أشهر هذه البكتيريا هى بكتيريا "السالمونيلا"، والتى تنمو على اللحوم، والأسماك، والدواجن وكذلك البيض النيئ؛ الأمر الذي يشكِّل خطرًا جسيما على صحة الإنسان.

ولفت الخبراء إلى أن هذه البكتيريا الضارة تؤدي إلى اضطراب فى المعدة والإسهال والحمى والألم والتشنج فى البطن، ويتحسن معظم من يعانون تلك الأعراض فى المنزل خلال مدة تتراوح بين 4 إلى 7 أيام.

وأشاروا إلى أن قشر البيض له مسام، وبدلاً من تخزين البيض أو الحليب فى باب الثلاجة، يمكن تخزين أطعمة أخرى فى هذا المكان تحتوى على مواد حافظة طبيعية، مثل التوابل، والمربيات، والعصائر المختلفة.

وعلى صعيد متصل، كشف اتحاد الغرف التجارية في تقرير سابق له، ربات البيوت، بالالتزام بفترة الصلاحية عند تخزين البيض؛ حتى لا يفسد، لافتا إلى أنه لتخزين البيض لمدة شهر؛ يجب حفظه فى درجة حرارة من 11 إلى 15 درجة مئوية.

وفى حال كانت فترة الصلاحية 3 أشهر؛ فيجب حفظه فى درجة حرارة تتراوح بين 4 إلى 10 درجاتات، أما إذا كان البيض سائلا، فيجب أن يحفظ فى درجة حرارة تصل إلى 5 درجات مئوية.

وتابع التقرير: "إذا كان البيض مجففا، يجب ألا تزيد فترة الصلاحية عن 6 أشهر، ويحفظ فى درجة حرارة لا تزيد عن 10 درجات مئوية، وإذا كان مجمدا فيحفظ فى درجة حرارة -18، مع العلم أن فترة صلاحيته تنتهى بعد 6 أشهر".

بينما قال موقع "هايل براكسيس" العلمي الألماني، نقلا عن تقرير لوزارة الزراعة والتغذية الألمانية، إنه يبلغ معدل صلاحية البيضة الواحدة بعد أن تبيضها الدجاجة نحو 28 يومًا، مشددا على أنه يجب فصل البيض في الثلاجة عن بقية المواد الغذائية.

وعلَّل الموقع الألماني ذلك؛ بأن قشرة البيض الرقيقة تسمح بسهولة بتسرب الهواء داخل البيضة، مشيرا إلى أن رائحة البصل القوية، من الممكن أن تؤثر على رائحة البيض.

وتابع الموقع: "ينصح خبراء وزارة الزراعة والتغذية الألمانية بحفظ البيض عن طريق وضع الجهة الحادة للبيضة على أرضية المكان المخصص له. وهكذا يبقى الصفار في الوسط، بينما تبقى الخلية الهوائية في أعلى البيضة.

واستطرد: "على النقيض؛ إذا تم حفظ البيض بالعكس؛ فإن ذلك سيخلق فقاعة من الهواء ستصعد مع الوقت إلى أعلى البيضة"، مشددا على أهمية عدم غسل البيض قبل حفظه في الثلاجة؛ لأن ذلك من الممكن أن يدمر الغشاء الطبيعي.