«ناسا» تعرض لقطات مختلفة لمنطقة ولادة النجوم الشهيرة (فيديو)

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو أظهرت خلاله لقطتين مختلفتين لمنطقة ولادة النجوم الشهيرة.





منطقة ولادة النجوم الشهيرة

وسجل إحدى هذه اللقطات تلسكوب "هابل"، واللقطة الأخرى كانت بعدسة تلسكوب "جيمس ويب"، وعلقت "ناسا": "في هذا التصور ثلاثي الأبعاد الجديد تمامًا، يمكنك التجول عبر منظرين مختلفين لمنطقة ولادة النجوم الشهيرة".

وأضافت: "يرى تلسكوب هابل الفضائي التابع للوكالة الأجسام التي تتوهج في الضوء المرئي بآلاف الدرجات، بينما رؤية تلسكوب ويب بالأشعة تحت الحمراء، وهي حساسة للأجسام الباردة التي تصل درجات حرارتها إلى مئات الدرجات فقط، تخترق الغبار المعتم لرؤية النجوم مدمجة في الأعمدة".

مناطق تكوين النجوم

وكان تلسكوب هابل، قد التقط صورة تُظهر مناطق جديدة لتكوين النجوم، والتي تحدث بسبب التفاعلات بين المجرات.

ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة تلسكوب هابل عبر صفحته الرسمية، وعلقت: "يمكن رؤية ممرات الغبار المظلمة لهذه المجرة الحلزونية على خلفية توهج نجومها العديدة في هذا المنظر الجديد المباشر من هابل".

وأضافت "ناسا" أنه من المحتمل أنه نتيجة للمجرات المندمجة، لاحظ هابل المجرة الحلزونية "ESO 420-G013" كجزء من دراسة مجرات الأشعة تحت الحمراء المضيئة المعروفة بأنها مشرقة للغاية في الجزء "تحت الأحمر من الطيف".

مناطق تكوين النجوم

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن التفاعلات المجرية تؤدي إلى ظهور مناطق جديدة لتكوين النجوم في، مما يجعلها شديدة الإضاءة في ضوء الأشعة تحت الحمراء.

التفاعلات بين المجرات

وكانت "ناسا"، قد كشفت أن التفاعلات تحدث عندما تجمعها الجاذبية بين المجرات معًا، على الرغم من أن هذه الأحداث تستغرق ملايين وملايين السنين لتتكشف بسبب المسافات الشاسعة المعنية.

وأضافت "ناسا": "خلال الأسبوع الماضي كنا نشارك صورًا جديدة للمجرات المتفاعلة التي شاهدها هابل، لا يزال هناك المزيد في المستقبل!".

المجرات

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية قد أوضحت أن المجرات عبارة عن أحياء كونية مكونة من النجوم والغبار والغاز متماسكة معًا بفعل الجاذبية، مضيفة أنه يوجد المليارات منها فى كوننا.

وأشارت "ناسا" إلى أنه فى بعض الأحيان، تتفاعل تلك المجرات وتندمج مع بعضها البعض، بسبب جاذبيتها المتبادلة.