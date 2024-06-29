الفيزياء تصدم طلاب الثانوية العامة.. واختلافات حول مستوى التاريخ

حالات من البكاء انتابت طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، بسبب صعوبة امتحان الفيزياء، الذي أدوه اليوم السبت.





وأكد الطلاب، أن الامتحان تضمن الكثير من الأسئلة فوق مستوى الطالب المتوسط، بخلاف الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز عميق، مشيرين إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيًا للإجابة.

وكذلك أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، واختلف الطلاب حول مستوى الامتحان، فأشار بعضهم إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب الذي ذاكر المادة جيدًا، إذ أنه يضم أسئلة تحتاج إلى تفكير، وكذلك إلى سرعة للتمكن من الإجابة عن جميع الأسئلة في الوقت المخصص للامتحان، بينما هناك طلابًا آخرين، قالوا إن الامتحان طويل جدًا والوقت المخصص للإجابة غير كاف، كما يتضمن العديد من الأسئلة الصعبة.

وقالت الطالبة، مي حسام، بإحدى لجان منطقة السيدة زينب بالقاهرة، إن امتحان الفيزياء، كان صعبًا للغاية وقد تفقد فيه الكثير من الدرجات، لتضمنه الكثير من الأسئلة الصعبة، كما كان هناك بعض النقاط بها أخطاء.

وقررت الطالبة حنان إبراهيم، الخروج من امتحان الفيزياء دون إجابة، للرسوب في المادة وتأجيل دراستها للسنة المقبلة، بعدما اكتشفت صعوبة الامتحان البالغة بالنسبة لها.

وقال الطالب محمد حسن، بإحدى لجان محافظة الجيزة، إن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتميز، لكن كان هناك مشكلات في بعض الأسئلة، إذ واجه سؤالًا حول "مغناطيسان" يسأل الامتحان عن حركتهما، دون ترقيمهما، ومسألة أخرى بعد حلها، وجد إجابتها غير مطابقة لأي من الخيارات الأربعة.

وفيما يتعلق بامتحان التاريخ، قالت الطالبة سمية عمر، إن الامتحان كان متوسط المستوى، لكنه يتضمن العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز.

وقالت الطالبة منى علي، إن الامتحان كان صعبًا، ويحتاج إلى وقت إضافي للإجابة.

بدورها رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحاني اليوم، حيث قالت إن عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم أكدوا صعوبة امتحان الفيزياء، موضحين أن أغلب الأسئلة غير مباشرة وتحتاج لطالب عبقري، كما أنه طويل ويحتاج إلى وقت إضافي للإجابة.

أما امتحان مادة التاريخ، فتباينت آراء الطلاب حوله، بين متوسط أو فوق مستوى الطالب المتوسط، حيث تضمن بعض الأسئلة الصعبة وتشابهات في إجابات الاختيار من متعدد ما تسبب لهم في حيرة.

وتفاعل العديد من أولياء أمور الطلاب على صفحة الائتلاف حيث قالت إحدى أولياء الأمور عن امتحان الفيزياء: "العيال طول السنة بيذاكروا والامتحان 4 أسئلة بس حلوة والباقي صعب"، وقالت أخرى: "الامتحان تقيل والأسئلة مش سهلة"، وثالثة: "امتحان الفيزياء صعب جدًا ابني طالع منهار ليه بيعملوا كدا في الأولاد، ده حل أفكار كتير طول السنة ومخلص كتب كتير المفروض يعمل إي تاني".

وقالت ولية أمر أخرى عن امتحان التاريخ: "الامتحان متوسط بس كان فيه أسئلة تحتاج لتفكير وكان طويل جدا".

ووجهت داليا الحزاوي، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور خلال فترة الامتحانات كالتالي:

- يجب على أولياء الأمور ألا يكونوا سببًا في توتر وخوف أبنائهم الزائد من الامتحانات، بل يجب أن يكونوا محفزين لأبنائهم من خلال كلمات الدعم والتشجيع.

- توفير بيئة مناسبة للمذاكرة بعيدة عن الضوضاء والمشتتات المختلفة.

- توفير الغذاء الصحي والبعد عن الأكلات الدسمة وتوفير العصائر الطبيعية.

- تجنبًا لأي ظرف طارئ أو ازدحام في الطريق يجب الذهاب قبل اللجنة بوقت كاف منعًا لتتوتر الذي قد يحدث إذا كان الذهاب متأخرًا.

- بعد الانتهاء من الامتحان يجب الامتناع تمامًا عن مراجعة الإجابات فلا يفيد البكاء على اللبن المسكوب، بل يجب الذهاب سريعًا للمنزل حتى يستريح الطالب قبل مذاكرة المادة التالية.