إنجاز جديد.. روبوت يبتسم بشكل طبيعي

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جدة - نرمين السيد - روبوت يبتسم بشكل طبيعي
وتكمن أهمية الإنجاز في أن الروبوتات تكون في الغالب مغطاة بجلد من السيليكون لا يمكن أن يتعرق أو تندمل الجروح، بحسب ما ذكرت "البيان".
وجاء في دراسة نشرت في مجلة "سيل ريبورتس فيزيكل ساينس"، أن الروبوتات ظهرت وهي تبتسم بشكل طبيعي، لكن في العموم شكلها "مخيف".
وقال الباحثون إنه لتحقيق هذا الهدف تم حقن الروبوت بمادة الجيلاتين، بعد وضعها في أنسجة بشرية، وهو أسلوب جديد مستوحى من الأربطة الفعلية في جلد الإنسان.
وعبر المتخصصون عن أملهم في أن توفر تلك التقنية الجديدة فهما أكبر لتكوين التجاعيد وفسيولوجيا تعابير الوجه، بالإضافة إلى العمل على تطوير مواد لزراعة الأعضاء الخاصة بالتجميل.
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