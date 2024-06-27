احذر.. 4 أسباب وراء ارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية في الصيف

يكثر شكوى الأفراد خلال الطقس الحار بسبب ارتفاع حرارة الأجهزة الكهربائية، لذا تؤثر سلبا على أدائها وتتسبب في تلفها.





وحذر خبراء التقنية من ارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية، لأنها تتسبب أحيانا في تلفها وضعف أدائها.

وأشار الخبراء إلى أن الهاتف الذكي أو أجهزة اللاب توب ترتفع درجة حرارتهم خلال فترة الظهيرة سواء في حالة استخدامهم أو عدم استخدامهم.

وكشف الخبراء عن بعض الأسباب المؤدية إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف وأجهزة اللاب توب، منها:

-سد فتحتات التهوية:

تحتوي أجهزة اللاب توب أو التليفزيون على فتحتات تم تصميمها لأجل التخلص من الحرارة، لذا في حالة سد فتحتاج التهوية أو وضع الأجهزة في أماكن ضيقة تتسبب في منع تدفق الهواء بطريقة صحيحة.

-طريقة الاستخدام:

ينتج عن استخدام الأجهزة الإلكترونية بكثرة ارتفاع درجة حرارتها، لذا يجب الانتباه إلى الأنشطة التي تحتاج لوقت طويل مثل الألعاب أو تحرير الفيديوهات.

-ارتفاع درجة حرارة الطقس:

تتسبب درجة الحرارة المرتفعة للطقس في صعوبة تبريد تلك الأجهزة، وخصوصا إذا تم تركها تحت ضوء الشمس مباشرة.

-الغبار:

حذر الخبراء من تراكم الغبار بالهاتف الذكي أو فتحتات تهوية أجهزة اللاب توب والتليفزيون، لأنها تؤثر سلبا على أنظمة التبريد الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.