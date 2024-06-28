بسبب البشر.. أفيال بورنيو معرضة لخطر الانقراض 

جدة - نرمين السيد - كشف خبراء في الحياة البرية، اليوم الخميس، عن أن النشاط البشري من قطع الأشجار وغيرها من أمور تعد على جزيرة بورنيو جعلت الفيلة، التي تعيش على الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا مهددة بالانقراض.





وأوضحت بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن هناك نحو ألف فيل بورنيو متبق في البرية، وتشمل "القائمة الحمراء" للاتحاد تقييمه لخطر الانقراض الذي يهدد أنواعًا من الحيوانات. وأشارت البيانات إلى أن هناك فئة من الحيوانات المعرضة لأقصى درجة من خطر الانقراض، وتلزم جهود للحفاظ عليها، وأما الفئة التالية، فهي فئة الحيوانات المهددة بالانقراض، ومنها فيل بورنيو، التي تواجه خطرًا كبيرًا بالانقراض في حالة عدم اتخاذ إجراء.

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