انت الأن تتابع خبر براتب يصل لـ 17.500 ريال| الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة بخبرة وبدون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن فتح باب التسجيل في وظائف شاغرة لكل من الجنسين الرجال والنساء الذي لديهم مؤهلات التالية: (الابتدائية والثانوية والدبلومات والبكالوريوس)، وقد أوضحت الهيئة أن المرتبات تبدأ من 5000 ريال إلى 17.500 ريال سعودي شهريًا، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل عن وظائف الشركات المتعاقدة.

ومن خلال الإعلان عو وظائف شاغرة في برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في العديد من المناطق بالمملكة وهذه الوظائف كالتالي:

الوظيفة العدد النوع نجار عدد 1 للرجال سائق عدد 1 للرجال

محاسب عدد 1 للرجال

عامل عدد 2 للرجال والنساء فني اتصالات عدد 2 للرجال فني كهرباء عدد 1 للرجال فني صوتيات عدد 1 للرجال مشغل هاتف عدد 1 للرجال فني ميكانيكا عدد 12 للرجال حارس أمن عدد 1 للرجال مهندس كهرباء عدد 1 للرجال مشرف مستودع عدد 1 للرجال رئيس فريق عمل عدد 1 للرجال مهندس اتصالات عدد 1 للرجال مدير مشروع عدد 1 للرجال والنساء موظف خدمات نظافة عدد 2 للرجال مراقب سلامة مرورية عدد 4 للرجال رئيس مجموعة عمال عدد 1 للرجال مطور تطبيقات عدد 1 للرجال والنساء مشرف تشجير عدد 1 للرجال والنساء فورمان تشجير عدد 1 للرجال والنساء مشغل حاسب آلي عدد 1 للرجال والنساء أخصائي مساندة فنية أعلى عدد 1 للنساء أخصائي إدارة مشاريع عدد 1 للرجال والنساء مخطط السلامة ومراقبة الجودة عدد 1 للرجال فني أجهزة تدفئة وتهوية وتكييف الهواء عدد 2 للرجال فني شبكة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عدد 1 للرجال مطور الواجهات الأمامية والخلفية للمواقع عدد 1 للرجال والنساء

المؤهلات المطلوبة

وقد حددت الوظائف المؤهلات المطلوبة وهي كالتالي:

الابتدائية.

الثانوية.

الدبلومات.

البكالوريوس.

رواتب وظائف برنامج الإحلال والتأهيل

تم الإعلان عن الرواتب المحددة للوظائف الشاغرة والتي تتراوح من بين 5000 ريال إلى 17.500 ريال سعودي ويتوقف الراتب وفقًا للوظيفة والمؤهل والخبرة.

طريقة التقديم

أن باب التسجيل في الوظائف الشاغرة من برنامج الإحلال والتأهيل متاح حاليات ويمكن للمتقدمين الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة الملكية لتعبئة الطلب.