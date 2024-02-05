خطوات إضافة المواليد الجدد في حساب المواطن 1445

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رياض - احمد صلاح - برنامج حساب المواطن يعتبر من أكثر برامج الدعم التي تقدمها الدولة السعودية لمواطنيها الذي يحرص على تغطية كافة المتطلبات المعيشية المختلفة للأسر المحتاجة والفئات المستحقة داخل المملكة، الجدير بالذكر أن المملكة أطلقت البرنامج ضمن العديد من برامج الدعم الأخرى التي من شأنها تخفيف أعباء الظروف المادية عن المواطن، مع العلم أنه قد يحتاج مستفيدي البرنامج إلى إضافة المواليد في حساب المواطن وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي يتم السؤال عنها.

خطوات إضافة المواليد في حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن خطوات إضافة المواليد في البرنامج إلى الحسابات الخاصة بالمستفيدين، حيث يتم إنجاز هذه الخطوات إلكترونياً من خلال تسجيل الدخول إلى الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج ومن ثم يتم تطبيق الخطوات التالية:

بعد تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبرنامج حساب المواطن يتم التوجه بشكل مباشر إلى بوابة بيانات التابعين.

في الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة إضافة تابع جديد.

ومن ثم يتم تعبئة بيانات التابع الذي يراد إضافته.

على المستخدم بعد ذلك أن يقوم برفع الوثائق والمستندات اللازمة لاستكمال عملية إضافة تابع.

يتم مراجعة كافة البيانات المدرجة بشكل صحيح.

ثم النقر على تبويب إرسال.

سوف يقوم البرنامج بعد ذلك بدراسة طلب إضافة تابع وفي حال الموافقة سوف يتم إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد، مع العلم أنه قد تستغرق مدة دراسة طلب إضافة تابع في البرنامج مدة لا تقل عن عشرة أيام.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن للمواطن التسجيل في برنامج حساب المواطن لتحقيق الاستفادة من الدعم لكن يجب أن يقوم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن وبعد ذلك يتم تنفيذ الخطوات التالية: