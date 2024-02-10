انت الأن تتابع خبر شروط تقديم بلاغ هروب عامل عبر منصة ابشر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الوافدين بحثاً عن العمل، ويحتاج بعض أصحاب المؤسسات في المملكة عمل بلاغ هروب العامل المتغيب، ويتم التساؤل على خطوات أبشر عمل بلاغ هروب كما أنه أوضحت الحكومة السعودية بأنه من الضروري توافر بعض الشروط حتى يتم الموافقة على تقديم بلاغ الهروب، كل ما عليك هو متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل الكاملة.

أبشر عمل بلاغ هروب

أوضحت الحكومة السعودية بأنه يحق لصاحب العمل، تقديم بلاغ هروب في العامل من خلال منصة أبشر، وقد تم توضيح بأنه يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

اختيار أبشر أفراد من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يطلب الموقع تسجيل الدخول، يتم تسجيل الدخول من الحساب الإلكتروني الخاص بك.

اختيار الخدمات الإلكترونية، بعدها يتم تحويلك بشكل تلقائي إلى قسم الجوازات الخاص بالمنصة.

الضغط على البلاغات من الخيارات الموجودة على الشاشة، الضغط على تقديم بلاغ هروب ضد عامل.

يطلب الموقع تسجيل بعض البيانات التي تخص العامل، ويتم تأكيد على تسجيل البلاغ.

بعدها من الضروري إرسال كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات يتم الضغط على تقديم الطلب، وبهذه الطريقة يكون أتممت تقديم البلاغ الخاص بك.

ما هي شروط تقديم بلاغ هروب عامل

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في تقديم بلاغ هروب ضد العامل، يتساءل العديد من أصحاب المؤسسات على شروط تقديم بلاغ الهروب، وهي كالتالي: