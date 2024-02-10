انت الأن تتابع خبر 5 مليون ريال بسداد 25 عام تحويل الراتب أو بدون 0% هامش ربح تمويل الراجحي وحدات سكنية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمويل الراجحي وحدات سكنية 2024 جاهزة لكافة المواطنين السعوديين ومنح التمويل العقاري بمميزات حصرية من الراجحي التي لا تجدها الكثير من المؤسسات المانحة للتمويل العقاري بجانب تسهيلات تمويل الراجحي وحدات سكنية جاهزة بمساحات وأماكن مختلفة وتحصل علي التمويل العقاري بهامش ربح 0% وذلك لا يتوفر في الكثير من المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية وعن تفاصيل طريقة تقديم تمويل الراجحي وحدات سكنية جاهزة نتعرف عليها في فقرات المقال القادمة.

يمكن أن تحصل علي تسهيلات تمويل الراجحي وحدات سكنية جاهزة بالعديد من المميزات الحصرية من الراجحي كدعم للتمويل العقاري وهي كالآتي:-

تصل مدة التمويل العقاري من الراجحي حتي 25 عام.

كما يمكن أن يتم صرف التمويل العقاري حتي مبلغ 5 مليون ريال سعودي.

الحصول علي التمويل بتحويل راتبك أو بدون التحويل يتم صرف التمويل.

تقديم تمويل الراجحي وحدات سكنية في حالة أنك في جهة معتمدة أو غير معتمدة.

صرف التمويل العقاري من الراجحي حتي عمر 70 عاماً وذلك من المميزات الحصرية.

يتم الحصول علي الموافقة للتمويل في وقت قصير جداً مع فترة سماح 3 شهور.

منح التمويل العقاري لشراء وحدات سكنية جاهزة من الراجحي بخاصية القسط المرن.

كيف يتم تقديم تمويل الراجحي وحدات سكنية

لكي ما يتم الحصول علي تمويل الراجحي وحدات سكنية 2024 يجب أن يتم التقديم علي طلب التمويل العقاري عبر الموقع الرسمي لبنك الراجحي بالخطوات التالية:-

يتم تسجيل الدخول علي موقع بنك الراجحي الرسمي.

في صفحة البنك الرئيسة أضغط علي مربع تقدم بطلب الآن بالأسفل جهة اليسار.

يتم تعبئة نموذج تمويل الراجحي العقاري ببيانات الاسم ورقم الهوية الوطنية.

حدد نوع التمويل المرغوب في المربع التالي وتسجيل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

نموذج تمويل الراجحي وحدات سكنية 2024 بملء البيانات السابقة ومن ثم الضغط علي مربع تقديم الآن.

تلك هي خطوات التقديم علي التمويل العقاري لشراء وحدات جاهزة من بنك الراجحي.

شروط تمويل الراجحي وحدات سكنية

الشروط التي يتم تنفيذها عند التقديم علي تمويل الراجحي وحدات سكنية 2024 هي كالآتي:-

في حالة تحويل الراتب الخاص بك يتم تقديم خطاب من جهة العمل بمفردات الراتب.

صورة من الشهادة الخاصة بالأشغال لجهة العمل مع تقديم صورة الهوية الوطنية للمالك.

صورة عن صك الملكية الخاص بك تكون واضحة مع تعبئة نموذج الإفصاح بالالتزامات الشخصية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي تمويل الراجحي العقاري سعودي الجنسية.

مدة الخدمة في جهة العمل لا تقل عن ثلاثة شهور بجانب أن العمر لا يقل عن 18 عاماً.

شرط تقديم تمويل الراجحي وحدات سكنية براتب 7 الآف ريال لعملاء تحويل الراتب علي بنك الراجحي، وبراتب 10 الآف ريال للعملاء الذين لا يحولون الراتب علي البنك.

تمويل الراجحي وحدات سكنية 2024 لكافة المواطنين السعوديين بشروط ميسرة وسقف تمويل عقاري يصل إلي 5 مليون ريال سعودي مع أمكانية السداد علي 25 عام وهذه من المميزات الحصرية التي قلما تجدها في أي مؤسسة تمويلية في المملكة العربية السعودية.