نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الطرق: نزع ملكية عقارات لمشروع استكمال طريق المذنب- ساجر- عسيلة- المحمدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للطرق، عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح مشروع استكمال طريق المذنب / ساجر / عسيلة / المحمدية المزدوج بطول (4،450) كم، ضمن نطاق العمل المعدل لمشروع استكمال الطريق الذي يربط ميادين الصاعقة والعمليات بطريق العيينة / سدوس بمنطقة الرياض.

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع لمراجعة فرع الوزارة بالمنطقة وتزويده بنسخ من مستندات تملكهم وتعبئة جداول المعلومات الخاصة بذلك.

كما دعت "هيئة الطرق" الجهات المشاركة في أعمال لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام؛ لتسمية مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من تاريخه، وتزويدهم بنسخة من هذا القرار، مشيرة إلى أنه في حال وجود أسباب أدت إلى عدم إنهاء لجنة التقدير لأعمالها يوضح ذلك في محضر خاص.