هكذا هنأت هيفاء وهبي  إليسا على أحدث ألبوماتها الغنائية

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هيفاء وهبي على تهنئة الفنانة إليسا، بمناسبة طرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “أنا سكتين” الذي طرحته اليوم.

وكتبت هيفاء وهبي في تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على موقع X: “نعم الأشياء الجيدة تأتي لمن ينتظر، ألف مبروك حب على ألبومك الجديد، نجم ساطع وروح جميلة.. أتمنى لك كل النجاح الذي تستحقينه”.



تعليقات الجمهور على تغريدة هيفاء وهبي



وفورا من مشاركة التغريدة، نالت التغريدة على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات إليسا جميلة ومجتهدة وتستاهل كل خير، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



تفاصيل ألبوم إليسا الجديد

ومن جانبه، أعلنت اليوم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح اليوم الفنانة إليسا الجديد، والذي يحمل اسم أنا سكتين، حيث ظهرت على بوستر الالبوم وهي ترتدي فستانا أسود.

ويتضمن ألبوم إليسا الجديد سكتين، 12 أغنية منها أغنية انا بتمايل، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد.



وأحيت هيفاء وهبي حفلا غنائيا ضخما فى البحرين خلال الأيام الماضية ضمن جولتها الغنائية الأخيرة.

وظهرت هيفاء وهبي فى الحفل وهي ترتدي فستانا قصيرا اثار الكثير من الجدل حولها خلال احيائها هذا الحفل وانتشرت الكثير من الفيديوهات لها وهي تتألق به على خشبة المسرح.

وقدمت هيفاء وهبي خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني السينجل التى طرحتها مؤخرا.

آخر أعمال هيفاء وهبي



والجدير بالذكر آخر أعمال هيفاء وهبي أغنية يا نحلة، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور.

