كيفية التسجيل في برنامج التأهيل الشامل الجديد في المملكة العربية السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - مع توجه العديد من المواطنين في المملكة نحو التساؤلات حول كيفية التسجيل في التأهيل الشامل الجديد، قدمت وزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" إرشادات حول إجراءات التسجيل الإلكتروني للبرنامج، مما يسهل على الأفراد الوصول إلى الخدمة دون الحاجة إلى زيارة الجهات ذات العلاقة.

خطوات التسجيل في برنامج التأهيل الشامل

زيارة "الموقع الإلكتروني الرسمي" لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على زر "تسجيل الدخول" وإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

اختيار قسم "خدمات الوزارة" والنقر على خيار الخدمات الإلكترونية.

البحث عن خدمة الإعانة المالية لذوي الإعاقة والنقر عليها.

ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة.إدخال رمز التحقق في المكان المحدد له.

رفع كل الوثائق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

قراءة الشروط والأحكام الموضحة بعناية والموافقة عليها

إنهاء العملية بالنقر على خيار تقديم الطلب وانتظار الرد عبر رسالة نصية تحمل رقم الطلب.

الفئات المستفيدة من برنامج التأهيل الشامل

وأوضحت وزارة "الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" الفئات المستحقة للاستفادة من برنامج "التأهيل الشامل":

وتشمل:الأشخاص ذوي الإعاقة

السمعية.الأشخاص ذوي الإعاقة

البصرية.الأشخاص ذوي الإعاقة

الحركية.الأشخاص ذوي الإعاقة

العقلية.الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

الشديدة.الأشخاص ذوي الاضطرابات

الفكرية.الأشخاص ذوي الاضطرابات

التعلمية.الأشخاص ذوي الاضطرابات

السلوكية.الأشخاص ذوي الاضطرابا

النمائية.الأشخاص ذوي الاضطرابات

النفسية.الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية الشديدة.الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية الخفيفة

كيفية التواصل مع هيئة التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية

تعلن الهيئة المسؤولة عن التسجيل في التأهيل الشامل الجديد في المملكة عن وسائل الاتصال المتاحة للتواصل معها، وتشمل هذه الوسائل:

الاتصال على الرقم 19911 للتواصل المباشر مع برنامج التأهيل الشامل.استخدام حسابات خدمة العملاء على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للبرنامج.

الأمراض التي تعتبر إعاقة