نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بر الرياض" تفطر أكثر من 10 آلاف صائم يوميًا في رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت جمعية البر بالرياض برنامج الإفطار الرمضاني من خلال توزيع ما يزيد على 10 آلاف وجبة لتفطير الصائمين لإعانتهم على أداء طاعتهم خلال الشهر الفضيل.

وحرصت الجمعية على توفير وجبات تتناسب مع مختلف الأذواق والاحتياجات، حيث وزعت الجمعية الوجبات في نقاط وفروع الجمعية في مدينة الرياض؛ لتسهيل وصولها لسائر المحتاجين والصائمين، ولتشمل أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة.

وحظي المشروع بدعم ومساندة أفراد المجتمع والشركات والمؤسسات الذين أسهموا في دعم المشروع الذي وفر أكثر من 10 آلاف وجبة للصائمين لينالوا بمشاركتهم فضل الأجر في هذا الشهر الكريم.

وتسعى جمعية البر وتشدد في جميع برامجها المنفذة، وأحدها مشروع تفطير الصائم، على أهمية التكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك مع حرصها على أداء رسالتها الإنسانية والخيرية وتعزيز مساهمتها في خدمة المجتمع.

وتعد جمعية البر بالرياض من أولى الجمعيات بتقديم الدور الخيري والإنساني وفق أجود المعايير وبما يحقق رسالتها والأهداف، خصوصًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتؤكد دائمًا على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التضامنية من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التي تنفذها لتخدم المجتمع.