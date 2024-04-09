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أحمد جودة - القاهرة - موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 في جميع المدن واماكن الصلاة في السعودية

مع حلول عيد الفطر المبارك، تُطلّ علينا نغمات التكبير من مختلف القنوات الفضائية والمساجد، حاملةً معها أجواء البهجة والسرور إلى بيوت المسلمين.

ولعلّ من أهمّ الأمور التي تهمّ المسلمين في هذا اليوم المُبارك هو موعد صلاة العيد، حيث يُؤدّيها المسلمون في جماعةٍ في المُصَلّيات والميادين العامة.

وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت الجهات الرسمية عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 بعد أن قامت المحكمة الشرعية باستطلاع هلال شوال وتحديد موعد اول ايام عيد الفطر بالمملكة.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024



واليكم موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2024 وفقا لما حددته الجهات الرسمية، فبعد تحري هلال شهر شوال في المملكة فإن صلاة العيد ستكون عند الساعة 6:11 صباحًا، حيث وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بإقامة صلاة عيد الفطر لعام 1445 هـ في جميع فروع الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وتكون صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب توقيت أم القرى في جميع المناطق، وقد جاءت مواعيد صلاة عيد الفطر كما يلي:

– الرياض: الساعة 5:50 صباحًا.

– جدة: الساعة 6:23 صباحًا.

– الدمام: الساعة 5:35 صباحًا.

– المدينة المنورة: الساعة 6:19 صباحًا.

– مكة المكرمة: الساعة 6:20 صباحًا.

– الطائف: الساعة 6:18 صباحًا.

– نجران: الساعة 6:05 صباحًا.

– القطيف: الساعة 5:36 صباحًا.

– جازان: الساعة 6:12 صباحًا.

– خميس مشيط: الساعة 6:11 صباحًا.

أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في السعودية 2024



اماكن اقامة صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة:

مسجد نمرة.

مسجد مون سبليت.

مسجد الولاء.

مسجد الملك عبد الله.

مسجد المعشر.

مسجد المعشر الحرم.

مسجد الكبش.

مسجد العقبة.

مسجد الشجرة.

مسجد الراية.

مسجد الخيف.

المسجد الحرام.

مسجد الحديبية.

مسجد الجن.

مسجد الجرانة.

مسجد عائشة “التنعيم”.



اماكن اقامة صلاة عيد الفطر في الرياض 2024

جامع الراجحي

جامع الملك عبد الله على طريق العروبة.

جامعة الإمام تركي بن ​​عبد الله الجامع الكبير.

مسجد العيد الكبير بشارع الملك فيصل.

مسجد العيد بحي السويدي على طريق عائشة.

مسجد العيد بحي منفوحة القديم.

مسجد العيد في حي الشفاء.

مسجد العيد في حي غرب السويدي.

مسجد العيد نهاية شارع الأحساء بحي المليز.

