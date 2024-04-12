نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما خطوات التقديم على طلب الإعفاء من القروض من الديوان الملكي للموطن السعودي المتعثر 2024؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل الارتفاع المفاجئ في تكاليف المعيشة التي تعاني منها الكثير من الفئات المحدودة الدخل، قد يجد الكثيرون أنفسهم غير قادرين على تلبية جميع احتياجات الحياة اليومية أو تسديد الديون والأقساط المتراكمة عليهم. وبشكل خاص، يتأثر الأشخاص الذين يعتمدون على القروض من المؤسسات المالية المعروفة بشدة بهذه التحديات.

لذا، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارًا ملكيًا يقضي بإعفاء الأشخاص من تسديد قيمة القروض المستحقة، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية المعروفة، منها مصرف الراجحي السعودي وغيرها من المؤسسات البارزة في المملكة. وقد وضع الديوان الملكي آلية للحصول على هذه الإعفاءات، تتضمن الشروط والضوابط المعلنة، بالإضافة إلى الخطوات التي يجب اتخاذها.

هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن اهتمام ودعم الحكومة للفئات المتضررة من الظروف الاقتصادية الصعبة، ويهدف إلى تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم. ومن المهم التأكيد على أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الوطنية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

نأمل أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغوط المالية عن الأفراد وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لهم، ويعزز من حالة الراحة والطمأنينة في المجتمع.

شروط الحصول على موافقة إعفاء القروض من الديوان الملكي

وضع الملك سلمان بن عبد العزيز ضوابط وشروط معينة حتى تتم الموافقة على طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي وفي حال توافق الشروط يمكن الحصول على الموافقة، وتتمثل هذه الشروط فيما يأتي:



- يشترط أن يتقدم الشخص بكافة الوثائق والمستندات التي تدعم موقف صاحب الطلب في أحقيته للحصول على الإعفاء.

- ومن أهم الشروط المطلوبة لقبول طلب الإعفاء من القروض هو أن يكون المتقدم من أبناء المملكة السعودية ومقيم على أراضيها بشكل دائم.

- كما يشترط إجراء الفحوصات الطبية التي تفيد الحالة الصحية لصاحب الطلب والتي تفيد أن المتقدم غير قادر على مزاولة العمل وتسديد قيمة القرض الشهرية.

- كذلك أن يكون صاحب الطلب من ضمن الفئات محدودة الدخل أو ذوات الدخل المتوسط.



خطوات تقديم طلب اعفاء القروض من الديوان الملكي



يمكن تقديم طلب إعفاء القروض من الديوان الملكي بالعديد من الطرق والتي منها التقديم إلكترونيًا والذي يتم وفق الخطوات التي حددها الديوان والتي سوف نتعرف عليها من خلال النقاط التالية: