نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعديل بيانات المستفيد بحساب المواطن وتأثيرها على قيمة الدعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسمح حساب المواطن بتعديل بيانات المستفيد في أي وقت على مدار اليوم ضمن إجراءات تحديث البيانات؛ لما لهذه الخطوة من خطورة على استحقاق الدعم، حيث يتوقف الدعم عن المستفيدين في حال عدم تحديث البيانات خلال المهلة الزمنية التي حددها البرنامج لتعديل بيانات المستفيد.

وهناك العديد من البيانات التي يمكن أن يتم تعديلها حسب حالة كل مستفيد وهذه البيانات بعضها يحتاج إلى إعادة دراسة الأهلية والبعض الآخر لا يؤثر على الأهلية وقيمة الدعم.



بيانات تؤثر على قيمة الدعم

ومن بين البيانات التي تؤثر على قيمة الدعم ما يلي:

بيانات الدخل الشهري للأسرة سواء بالزيادة أو النقصان حيث يرتبط الدعم بقيمة الدخل.

إضافة تابع جديد بسبب الميلاد والزواج حيث يتأثر مبلغ الدعم بعدد التابعين.

التركيب العمري للتابعين فوق 18 سنة أو أقل من 18 سنة.

حذف أحد التابعين مثل حالات الوفاة أو الطلاق أو التسجيل كمستقل.

بيانات لا تؤثر على الدعم

أما من بين البيانات التي لا تؤثر على مبلغ الدعم فهي البيانات التي لا تخص الحالة المادية أو التابعين مثل ما يلي:

البيانات الخاصة بالحساب البنكي أو الآيبان الذي يتم استلام الدعم عليه.

تغيير بيانات الدخول للحساب مثل كلمة المرور.

تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

وأية بيانات أخرى غير جوهرية لا تؤثر على حالة الأهلية والاستحقاق.

تحديث حساب المواطن

ويحث حساب المواطن المستفيدين على تحديث البيانات بشكل دوري خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث التغيير على الحالة مع التأكيد على ما يلي:

قد يؤدي عدم تحديث البيانات إلى تأخير استلام الدعم أو إيقافه في بعض الحالات.

يضمن تحديث البيانات حصولك على الدعم المستحق بشكل دقيق.

بعد تحديث البيانات تجري عملية إعادة دراسة الأهلية بناء على ما تم من مستجدات.

يجب إرفاق المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.

كما يجب التأكيد على تطابق المعلومات المسجلة في البرنامج مع بيانات المستفيد المسجلة لدى الجهات الرسمية.

طرق تحديث بيانات المستفيد:

ويتم تحديث بيانات المستفيد من خلال موقع حساب المواطن الإلكتروني أو من خلال تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي.

