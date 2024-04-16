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أحمد جودة - القاهرة - احصل على تمويل حتى 500,000 ريال وبأقساط ميسرة من شركة اليسر بالمملكة

تعد شركة اليسر للتمويل واحدة من الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت الشركة بتوفير تمويل التورق، وهو التمويل الذي يتميز بأنه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويوفر فترات سداد تصل حتى 60 شهرًا، يتم منح التمويل بأسعار فائدة تنافسية للعملاء السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ولكن يتطلب الحصول على هذا التمويل توفير الضمانات المطلوبة من قبل الشركة.

تعرف شروط الحصول على تمويل التورق من شركة اليسر



شروط التمويل من الشركة هي كما يلي:



يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية السعودية أو مقيمًا في المملكة.

يجب توفير دخل شهري لا يقل عن 4500 ريال سعودي سواء كان المتقدم سعوديًا أو مقيمًا في السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم بين 22 عامًا و60 عامًا فقط.

يتم توفير تمويل التورق الآن أيضًا للعسكريين حتى سن التقاعد في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لدى المتقدم فترة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة.



تعرف على مزايا الحصول على تمويل شركة اليسر



من مزايا الحصول على تمويل اليسر الشخصي ما يلي:

الحصول على التمويل دون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية.

توافر تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.

فترات سداد مرنة تصل حتى خمس سنوات.

هامش ربح تنافسي للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة.

تمويل يصل حتى 500،000 ريال سعودي.



كيفية التقديم للحصول على التمويل من شركة اليسر



للتقديم على تمويل اليسر الشخصي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة تطبيق الجوال الخاص بشركة اليسر للتمويل أو زيارة موقع الشركة على الإنترنت.

اختر خيار التقديم الإلكتروني لتمويل التورق الشخصي.

قم بملء نموذج الطلب وتقديم جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

بعد ذلك، قم بإرسال الطلب وسيتم إعلامك بالموافقة في حال توفر جميع الشروط المطلوبة.

مع التأكيد أن الشروط والمزايا المذكورة في الفقرات السابقة قد تتغير وفقًا لسياسة الشركة ووفقا لما يتم الإعلان عنه، لذا في حالة التأخير أو عدم الحصول على معلومات مباشرة من الموقع المذكور، يتم التواصل مباشرة مع شركة اليسر للتمويل للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات بشأن شروط الحصول على التمويل وكيفية التقديم عليه.