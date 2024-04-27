انت الأن تتابع خبر متاح في كافة محافظات السعودية .. الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل المرن بتلك الشروط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة السعودية على توفير عدد من الوظائف للشباب حديثي التخرج، لذا أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة عن توافر عدد من الوظائف المؤقتة للعمل المرن، كما حددت بأنها بحاجة إلى باحث بيانات ميداني بكافة المناطق داخل المملكة، لكن هناك بعض الشروط الواجب توافرها للراغب في التقديم للالتحاق بالوظيفة وسوف نتناول كافة التفاصيل في السطور القليلة القادمة.

الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف شاغرة للعمل المرن

أعلنت الهيئة بأنه سيتم فتح باب التقديم بداية من يوم الأحد الموافق الخامس من شهر شوال 1445 هجرية، وهو الموافق للرابع عشر من شهر إبريل 2024، ويمكن التقديم من خلال الرابط .

شروط القبول في الوظائف

حددت الهيئة بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم منها:

لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يشترط الحصول على درجة بكالوريوس في مجال إدارة الأعمال أو الإحصاء أو ما يقابلها .

لا يشترط الخبرة.

لكن يفضل الحصول على خبرة تصل إلى عامين في مجال جمع البيانات .

ينبغي التفرغ التام للعمل الميداني و الهاتفي .

يشترط عدم تقييد اسم المتقدم في التأمينات الإجتماعية.

يشترط إمكانية استخدام والتعامل مع الأجهزة الذكية والحاسب الآلي بكفاءة.

أما عن وصف الوظيفة

حددت الهيئة بأنه من المفترض أن يتولى المتعين في الوظيفة مسؤولية جمع كافة البيانات المتعلقة، وتقديم كافة البيانات والمعلومات عبر الزيارات الميدانية والهاتفية باستخدام الأجهزة الذكية وكذلك العمل على متابعة المسوح الغير المكتملة ومحاولة معالجة الشكاوى المتكررة وكذلك على المتعين المشاركة في كافة الإجتماعات المنعقدة لمحاولة الوصول إلى الحلول الممكنة ومناقشة التحديات المستقبلية والحرص على الوصول إلى نتائج المسوح في الوقت المناسب.

من هو رئيس هيئة الاحصاء؟

فهد بن عبدالله الدوسري.

هل الاحصاء مطلوب؟