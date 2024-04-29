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أحمد جودة - القاهرة - حالات تبكير صرف حساب المواطن.. شروط أهلية الدفعة 78

يعد برنامج حساب المواطن أحد البرامج الهامة والمفيدة التي طرحتها الحكومة السعودية وذلك من أجل تخفيف عبء الحياة عن المواطنين وخاصة في ظل سوء الأحوال الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما تقرر تحديد ماهي حالات تبكير صرف حساب المواطن؟ ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 77 من حساب المواطن يوم الثالث من شهر أبريل للعام الحالي 2024.

ماهي حالات تبكير صرف حساب المواطن؟



جاء موعد بتبكير صرف حساب المواطن نتيجة للمصادفة اليوم العاشر من الشهر مع أحد أيام إجازة عيد الفطر المبارك، لذلك من المفترض أن يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولذلك من المتوقع أن يتم تبكير موعد صرف حساب المواطن للدفعة الثانية على التوالي دفعة 78 لشهر مايو.



تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78



من المفروض أن يتم تحديد مواعيد صرف الدعم المادي لبرنامج حساب المواطن لشهر مايو المقبل في يوم الخميس وهو اليوم الموافق ليوم التاسع، إذ يصادف اليوم العاشر أن تكون عطلة رسمية وهو يوم الجمعة، ولهذا تقرر تحديد اليوم العاشر من كل شهر ميلادي موعد صرف رواتب حساب المواطن، ولكنه قد يتقدم أو يتأخر يوم أو يومين في حالة المصادفة مع هذا اليوم لتكون عطلة رسمية، لكن لا بد من مطابقة كافة الشروط المحددة لصرف رواتب حساب المواطن حتى تتم الخدمة على أكمل وجه.

شروط أهلية حساب المواطن 1445



لقد تم تحديد بعض الشروط في برنامج حساب المواطن والتي يجب أن يتم توافرها في المتقدم وذلك للحصول على الدعم من خلال البرنامج وكذلك لضمان مدى استحقاقه للدعم من عدمه، حيث جاءت الشروط كما يلي:

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو18 عاما عند التقديم حتى يتوافق مع الشروط.

أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

لا بد من الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

لا بد أن تكون الأسرة من محدودي الدخل.

لا بد ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري الحد المانع لحساب المواطن ليتم استحقاقه.