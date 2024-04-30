نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجلسة الأسبوعية لأمير منطقة جازان تناقش " مشروع النقل العام بالحافلات " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصص الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الجلسة الأسبوعية التي عُقدت بقصر سموه مساء اليوم، لمناقشة مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان "جيزان، وصبيا، وأبو عريش"، الذي تنفذه الهيئة العامة للنقل بالشراكة مع أمانة منطقة جازان.

واستهل سموه الجلسة، بكلمة أبدى فيها سعادته بلقاء الجميع في مثل هذه اللقاءات التي تخصص لبحث احتياجات المنطقة من المشروعات التنموية والخدمية في شتى المجالات، مؤكدًا أن الحكومة الرشيدة لم تألوا جهدًا في توفير خدمات النقل العام التي تسهم في تحسين وتطوير خدمات النقل بجميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان، بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مثنيًا في الوقت نفسه على الجهود المبذولة من الهيئة العامة للنقل والجهات ذات العلاقة بما يحقق التكامل لتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية والحيوية المهمة.

بعد ذلك انطلقت الجلسة، حيث أكد معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، التزام وحرص الهيئة بتطوير قطاع النقل العام في المملكة وفق أعلى المعايير والنماذج العالمية، مبرزًا أن مشروع النقل العام بالحافلات سيسهم في رفع مستوى السلامة على الطرق، وتسهيل حركة التنقل داخل المنطقة، بالإضافة للمساهمة في الحد من التلوث البيئي، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من (9) مسارات، و(47) حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في هذا المشروع، ويتضمن (84) نقطة توقف، في كلٍ من " جيزان، وصبيا، وأبو عريش " بما يخدم المستفيدين من سكان المنطقة وزائريها، وعلى مدار 18 ساعة يوميًا.

وقدم أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، إيجازًا عن المشروع وما يتضمنه من مميزات ومواصفات حديثة ومتطورة تراعي احتياجات ومتطلبات الجميع بمن فيهم "ذوي الإعاقة"، لافتًا النظر إلى أن مسارات المشروع ستغطي أكثر من 360 كيلو مترًا، تنطلق من جازان لتمر بحاضرة جازان " جيزان، وصبيا، وأبو عريش "، وسيوفر طرقًا متنوعة لدفع تكاليف الإركاب عن طريق تطبيق للهواتف الذكية المحمولة المعد خصيصًا للمشروع، الذي يتيح بواسطته "حجز التذاكر، ومعرفة مسارات الحافلات، ومعرفة أقرب حافلة لموقع المستفيد، أو عبر البطاقة المسبقة الدفع".

وشهدت الجلسة عددًا من مداخلات الحضور، عن المشروع وحركة الحافلات ومساراتها والسلامة المرورية ومواعيد اكتمال مراحل المشروع في المنطقة